نعت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية، ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع بمنطقة الوراق أعلى الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، وأسفر عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 21 آخرين.

وأعربت النقابة، في بيان لها، عن بالغ الحزن والأسى جراء الحادث، مؤكدة خالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا وذويهم.

ودعت النقابة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنّ الله عليهم بتمام العافية، ويعيدهم إلى أسرهم سالمين، ويخفف عنهم آلامهم ومعاناتهم.

واختتمت النقابة بيانها بالدعاء أن يحفظ الله مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. وإنا لله وإنا إليه راجعون.