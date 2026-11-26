أثار الإعلامي إبراهيم فايق حالة من الجدل والتكهنات بشأن مستقبل الاستثمار في النادي الإسماعيلي، بعد ما نشر صورة للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رفقة جون إدوارد، المدير الرياضي السابق لنادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مستقبل الاستثمار في النادي الإسماعيلي

وأرفق إبراهيم فايق الصورة بتعليق مقتضب، كتب فيه: «يحدث الآن»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات الجماهير حول طبيعة اللقاء وما قد يسفر عنه خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الصورة في ظل تداول أنباء بشأن إمكانية تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي للنادي الإسماعيلي، خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع الحديث عن تطورات ملف الاستثمار في قلعة الدراويش، وفتح الباب أمام دخول مستثمرين جدد لدعم النادي.

وكان تركي آل الشيخ قد أثار حالة واسعة من الجدل، بعدما نشر تدوينة مقتضبة عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، تضمنت كلمة «الإسماعيلي» فقط، وهو ما فتح باب التكهنات بشأن إمكانية عودته للاستثمار في الكرة المصرية من بوابة النادي الإسماعيلي.

وفي سياق متصل، أكد محمد رائف، رئيس النادي الإسماعيلي، ترحيب إدارة النادي بدخول مستثمرين جدد، مشيرًا إلى عدم تلقيه أي تواصل من تركي آل الشيخ حتى الآن بشأن الاستثمار، كما نفى طرح اسم جون إدوارد لتولي منصب المدير الرياضي للنادي، مؤكدًا أن ما تردد في هذا الشأن مجرد أحاديث متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتترقب جماهير الإسماعيلي الكشف عن حقيقة الصورة وتفاصيل ما يحدث، في ظل الآمال المعقودة على دخول استثمارات جديدة تسهم في حل الأزمات المالية وإعادة النادي إلى مكانته في الكرة المصرية.