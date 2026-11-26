شهد قصر السينما حفل ختام فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى أفلام المحاولة، الذي تنفذه الإدارة العامة للثقافة السينمائية، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية والمشرف العام على مشروع ملتقى أفلام المحاولة.

اقيم حفل ختام ملتقى أفلام المحاولة تحت رعاية معالي الدكتور عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة.

حضر الحفل الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والأستاذة سهام بحر، مدير قصر السينما، وسط حضور من المهتمين بصناعة السينما وصناع الأفلام المشاركة بالملتقى.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم صعد الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية والمشرف على مشروع ملتقى أفلام المحاولة وألقى كلمة رحب فيها بالسادة الحضور وقال : سعيد بتواجدي في هذا المكان قصر السينما التابع لوزارة الثقافة وسعيد بإستمرار ملتقى أفلام المحاولة للعام الثامن على التوالي وسبب إقامة الملتقى هو نافذة لكل الموهوبين.

وأضاف تامر عبدالمنعم الحقيقة لا اخفي عليكم سرا أن الملتقى عرض من خلاله مجموعة أفلام رائعة وبالمشاورة بيني وبين الزملاء أعضاء لجنة التحكيم الذين شاهدوا الأعمال وعلمت منهم أن هناك أفلام استحقت المشاركة والمشاهدة.

بعدها قام الفنان تامر عبدالمنعم بتكريم أعضاء لجنة المشاهدة، وهم الناقدة نشوى نبيل، رئيس اللجنة، والمخرج عصام حلمي، ومهندس الديكور شادي العناني، تقديرًا لجهودهم في مشاهدة وتقييم الأعمال المشاركة.

كما شهد الحفل تكريم أعضاء لجنة التحكيم، وهم الدكتور أشرف محمد، رئيس اللجنة، والمونتير حسام المحفوظي، ومدير التصوير زايد نايف، تقديرًا لمشاركتهم وجهودهم في تقييم الأفلام واختيار الأعمال الفائزة.

وعقب ذلك، جرى توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين في مختلف الفروع، وجاءت النتائج على النحو التالي:

جوائز وشهادات التقدير:

- شهادة تقدير فرع المونتاج «جائزة سعيد الشيخ»: المونتير أيمن عادل عن فيلم «الكيلو 90».

- شهادة تقدير فرع التصوير «جائزة عبدالعزيز فهمي»: المصور بيتر جوزيف عن فيلم «اكسبلور».

- شهادة تقدير فرع السيناريو «جائزة لينين الرملي»: السيناريست سعيد الأمين بدري عن فيلم «الكيلو 90».

- شهادة تقدير فرع السيناريو «جائزة لينين الرملي»: السيناريست مازن محمد عن فيلم «ياريتك كنت معايا».

- شهادة تقدير فرع التمثيل «جائزة فريد شوقي»: الفنان جهاد أبو العينين عن فيلم «اكسبلور».

- شهادة تقدير فرع الإخراج «جائزة سمير سيف»: المخرج أحمد يوسف السيد عن فيلم «ضحكة يونس».

- شهادة تقدير فرع الإخراج «جائزة سمير سيف»: المخرج إبراهيم عباس كامل عن فيلم «ميلاد».

- جائزة أفضل تجديد وابتكار «جائزة رأفت الميهي»: فيلم «دماغي هي الطاعون» للمخرج ياسين الشيخ.

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة «جائزة صلاح مرعي»: المخرج عبدالله القليوبي عن فيلم «فائق نبهان».

- جائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير «جائزة رمسيس مرزوق»: فيلم «أرواح العاصمة» للمخرج ياسين وليد محمد.

- جائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير «جائزة رمسيس مرزوق»: فيلم «ياسر صادق» للمخرج كريم الشحري.

- جائزة أفضل فيلم روائي قصير «جائزة وحيد حامد»: فيلم «اكسبلور» للمخرج يوحنا أشرف كمال.

- شهادة تقدير خاصة: فيلم «موجة» للمخرج محمد هيثم.

واختُتم الحفل بمشاركة فرقة التذوق الفني للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو محمود أبو زيد، والتي قدمت مجموعة من المقطوعات الموسيقية، وسط تفاعل الحضور، في أجواء فنية احتفالية عكست أهمية الملتقى في دعم المواهب السينمائية الشابة وإتاحة الفرصة أمام التجارب السينمائية الواعدة.

ويأتي ملتقى أفلام المحاولة في إطار جهود الإدارة العامة للثقافة السينمائية لدعم الإبداع السينمائي، وتشجيع صناع الأفلام الشباب، وإتاحة مساحة لعرض تجاربهم الفنية، بما يسهم في إثراء الحركة السينمائية واكتشاف طاقات إبداعية جديدة.