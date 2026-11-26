أعربت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، عن خالص تعازي ومواساة مملكة البحرين إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

حادث الوراق

وأكدت السفيرة فوزية زينل، في تصريح صحفي، تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية في هذا المصاب الأليم، مشيرةً إلى أن ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وتاريخية راسخة يتجلى في أصدق معانيه في أوقات المحن، من خلال مشاعر التآزر والتعاطف والتضامن بين الشعبين الشقيقين.

وتقدّمت سعادتها بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.