حرص المخرج خالد منصور على حضور العرض الخاص لفيلمه الجديد «ليلة باظت خالص»، والذي أُقيم مساء أمس داخل إحدى دور العرض السينمائية بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد من صناع العمل وأبطاله، وذلك احتفالًا بالانطلاق الرسمي للفيلم

وشهد العرض الخاص أجواء احتفالية، حيث حرص المخرج خالد منصور على مشاركة فريق العمل هذه اللحظة، خاصة بعد فترة من التحضيرات والتجهيزات التي سبقت خروج الفيلم إلى النور، معربًا عن سعادته بتقديم تجربة سينمائية جديدة ومختلفة للجمهور.

وفي لقاء خاص لموقع «صدى البلد»، تحدث خالد منصور عن كواليس التحضير لفيلم «ليلة باظت خالص»، موضحًا أن فكرة العمل بدأت تتبلور عقب انتهائه من فيلم «البحث عن رامبو»، حيث كان يبحث عن تجربة سينمائية جديدة تحمل اختلافًا واضحًا على مستوى الفكرة والمعالجة والشكل الفني، وهو ما دفعه إلى البدء في كتابة الفيلم والعمل على تفاصيله.

وأضاف “منصور” أن المشروع جاء نتيجة رغبته في تقديم تجربة مختلفة عن أعماله السابقة، مشيرًا إلى أن مرحلة الكتابة شهدت العمل على تطوير الفكرة وبناء الشخصيات، وصولًا إلى الشكل النهائي الذي ظهر به الفيلم، مؤكدًا أن تقديم عمل يحمل طابعًا كوميديًا لم يكن أمرًا سهلًا، خاصة أن الكوميديا من أصعب الأنواع السينمائية التي تحتاج إلى دقة كبيرة في الكتابة والتنفيذ.

خالد منصور: الكوميديا من أصعب أنواع السينما

وتطرق المخرج إلى طبيعة التجربة الكوميدية التي يقدمها من خلال «ليلة باظت خالص»، مؤكدًا أن صناعة الكوميديا تحمل تحديات خاصة،

وأعرب خالد منصور عن سعادته بالتعاون مع جميع المشاركين في الفيلم، مشيدًا بالمجهود الذي بذله فريق العمل خلال فترة التصوير والتحضير، ومؤكدًا أن التجربة كانت مميزة بالنسبة له على المستوى المهني والإنساني، وأنه سعيد بالعمل مع طاقم الفيلم بالكامل، لما جمعهم من تعاون وتفاهم خلال تنفيذ المشروع.

وتدور أحداث "ليلة باظت خالص" في إطار اجتماعي كوميدي يحمل طابعاً معاصراً، ويناقش بأسلوب خفيف ومبتكر قضايا الشباب وتحديات العصر الرقمي، من خلال مفارقات ساخنة ومواقف غير تقليدية تعد الجمهور بتجربة سينمائية مميزة.

يجمع الفيلم في بطولته أحمد مالك، ميشيل ميلاد، وخالد الصاوي وتارا عماد، وهو من تأليف محمد الحسيني وخالد منصور الذي يتولى إخراج الفيلم أيضاً، والمنتج مصطفى الفرماوي. وهو من إنتاج بروديجى فيلم، وماجيك بينز برودكشنز ورشيدي فيلمز.

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