قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن ضحايا حادث الطريق الدائري موزعين على المستشفيات الواقعة في نطاق الحادث، وهي الوراق العام وإمبابة العام والشيخ زايد التخصصي وبولاق الدكرور، إلى جانب استقبال بعض الحالات في أقسام الحروق المختلفة، ومنها مستشفى الشيخ زايد آل نهيان.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الحادث وقع في الساعة السادسة وثماني دقائق مساءً، وتحركت سيارات الإسعاف والجهات المدنية وجهات النيابة والتحقيق إلى موقع الحادث، موضحاً أن 13 سيارة إسعاف وصلت إلى المكان خلال أقل من 10 دقائق، ثم وصل بعد ذلك بوقت قصير نحو 39 سيارة إسعاف، مع رفع درجة الاستعداد للتعامل مع تداعيات الحادث.

وأشار وزير الصحة إلى أن التعامل مع المصابين يجري داخل المستشفيات المعنية وأقسام الحروق، مؤكداً أن الفرق الطبية تتعامل بكفاءة مع جميع الحالات.

وأوضح أن الجثامين استقبلتها مستشفيات بولاق الدكرور والشيخ زايد التخصصي والوراق العام وإمبابة العام، وهي المستشفيات التي استقبلت حتى وقت التصريح الجثامين.

ولفت إلى أن إصابات الناجين تتنوع بين حروق متفرقة في الجسم، تتراوح نسبتها بين 30 و40% في معظم الحالات، وحالات بسيطة، وأخرى حرجة تصل نسبة الحروق فيها إلى ما بين 70 و80%، مؤكداً أن الفرق الطبية المختصة تتولى التعامل مع هذه الإصابات.

وأضاف أن قوائم أسماء المتوفين وأماكن وجود جثامينهم لم تكن قد اكتملت حتى وقت المداخلة، في حين تتوافر تفاصيل كاملة بأسماء المصابين وتوزيعهم على المستشفيات لدى الجهات المعنية بوزارة الصحة وجهات التحقيق المختلفة.

وأوضح أن بعض الجثامين أمكن التعرف عليها، بينما تعذر تحديد هوية جثامين أخرى، ومن المقرر الانتظار حتى اليوم التالي لإجراء الفحوص اللازمة من خلال مصلحة الطب الشرعي، للتعرف على الحالات التي صعّبت الإصابات الناجمة عن الحريق تحديد هويتها.

وأكد عبد الغفار أن المستشفيات التي استقبلت المصابين لديها استعداد كامل للتعامل مع طبيعة الإصابات، مشيراً إلى أنه بعد استقرار بعض الحالات يجري تحويلها إلى مستشفيات أخرى تضم أقساماً متخصصة للحروق، ومن بينها مستشفى الشيخ زايد آل نهيان.

جميع الإمكانات والتخصصات والفرق الطبية

وشدد على وجود تعاون وتنسيق كاملين بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، ممثلة في المستشفيات الجامعية، والقطاع المدني المعني بعلاج الحروق، للاستفادة من جميع الإمكانات والتخصصات والفرق الطبية التي تمتلكها الدولة، بما يضمن التعامل مع مثل هذه الحالات بكفاءة عالية.

