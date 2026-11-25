قرر حزب الجبهة الوطنية صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في الحادث، وذلك في إطار تقديم الدعم والمساندة لأسر الضحايا، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كل سُبل الدعم اللازمة لأسر الضحايا والمصابين، مع سرعة التحقيق في ملابساته.

ويؤكد الحزب استمرار متابعته للحالة الصحية للمصابين، والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم النفسي واللوجستي اللازم لهم ولأسر الضحايا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطورات الحادث أولًا بأول.

تضافر جهود مؤسسات الدولة في التعامل مع الحادث الأليم

ويثمّن حزب الجبهة الوطنية توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة متابعة تطورات الحادث، وتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين والمصابين، والتوجيه بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابساته وتحديد أسبابه، مشيدا بتضافر جهود مؤسسات الدولة في التعامل مع الحادث الأليم.