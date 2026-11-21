وصف الدكتور عارف الشمندي، عضو هيئة مكتب الأمانة المركزية بحزب الجبهة الوطنية، الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح النسخة السادسة من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين»، بأنها كلمة تاريخية تمثل خارطة طريق استراتيجية لتعزيز مكانة القارة الأفريقية في النظام الدولي، وإرساء قواعد جديدة للتعاون المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات سياسية واقتصادية متسارعة

وأكد الشمندي أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، تعكس رؤية مصر لدعم مصالح الشعوب الأفريقية، وتؤكد ضرورة الانتقال من مرحلة التعامل مع الأزمات إلى المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل النظام العالمي، مشيرًا إلى أن مطالبة الرئيس بأن تكون أفريقيا شريكًا أصيلًا في وضع القواعد الدولية، وليس مجرد متلقٍ لها، تمثل دعوة واضحة لإنهاء التهميش التاريخي للقارة ومنحها المكانة التي تستحقها على الساحة الدولية.

وأوضح عضو هيئة مكتب الأمانة المركزية بحزب الجبهة الوطنية أن تأكيد الرئيس السيسي أهمية إصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف والنظام المالي الدولي يعكس إدراكًا عميقًا للتحديات التي تواجه الدول النامية، وفي مقدمتها أعباء الديون وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة وصعوبة الحصول على التمويل التنموي، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الاقتصادية الدولية أصبح ضرورة لضمان الاستقرار وتحقيق التنمية، وليس مجرد مطلب سياسي.

وأشار الشمندي إلى أن حديث الرئيس عن أولوية بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في الدول المتضررة من النزاعات يحمل رسالة قوية للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه الشعوب التي دفعت ثمن الحروب والصراعات، لافتًا إلى أن الرؤية المصرية تنطلق من ارتباط وثيق بين الأمن والتنمية، وأن السلام الحقيقي لا يقتصر على وقف الصراعات، وإنما يتطلب إعادة بناء مؤسسات الدول وتوفير فرص الحياة الكريمة لشعوبها.

وشدد على أن انعقاد منتدى أسوان يعكس الدور الذي تضطلع به مصر في استضافة الحوار الأفريقي والدولي حول قضايا السلام والتنمية، ويؤكد أهمية تعزيز الشراكات بين الدول الأفريقية ومختلف القوى الدولية على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

كلمة الرئيس السيسي قدمت رؤية متكاملة لمستقبل القارة

وأكد الدكتور عارف الشمندي، كلمة الرئيس السيسي لم تكن مجرد عرض للتحديات التي تواجه أفريقيا، بل قدمت رؤية متكاملة لمستقبل القارة، تقوم على التعاون والعدالة الدولية والتنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تحويل الرسائل التي تضمنتها الكلمة إلى سياسات ومبادرات عملية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا للشعوب الأفريقية