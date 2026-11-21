أكد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، عكست رؤية مصرية استراتيجية تتجاوز التعامل مع الأزمات الراهنة إلى المشاركة الفاعلة في تشكيل مستقبل القارة الإفريقية، وترسيخ دورها كشريك مؤثر في صياغة نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا، مشيرا إلى أن المنتدى أصبح منصة مهمة للحوار حول قضايا الأمن والتنمية ومستقبل العلاقات الدولية.

وأوضح فرحات أن تأكيد الرئيس السيسي ضرورة أن تكون إفريقيا شريكا أصيلا وفاعلا في صياغة قواعد النظام الدولي، يحمل رسالة بالغة الأهمية بشأن مكانة القارة وما تمتلكه من ثروات وموارد بشرية ومقومات استراتيجية، مشددا على أن إفريقيا لم تعد مجرد طرف يتأثر بالتحولات الدولية، بل تمتلك القدرة على الإسهام في توجيهها وصناعة القرارات المرتبطة بمستقبلها ومصالح شعوبها.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس لإصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف والنظام المالي الدولي تعكس إدراكا عميقا لاختلالات النظام العالمي الحالي، خاصة فيما يتعلق بأعباء الديون وارتفاع تكاليف التمويل والطاقة والغذاء، موضحا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إتاحة فرص تمويل ميسر وطويل الأجل للدول النامية، بما يساعدها على تنفيذ خططها التنموية وتحسين مستوى معيشة مواطنيها، ويحقق التوازن بين مسؤولياتها الاقتصادية واحتياجات شعوبها.

وأوضح أن الرؤية المصرية تضع مفهوم الأمن في إطاره الشامل، الذي لا يقتصر على منع الصراعات أو احتواء التوترات، بل يمتد إلى بناء مؤسسات قادرة على الاستمرار، وإعادة تأهيل الاقتصادات المتضررة، وخلق فرص حقيقية أمام المجتمعات للخروج من دوائر عدم الاستقرار مشيرا إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن غياب التنمية يترك مساحات واسعة أمام تجدد الأزمات، وأن السلام المستدام يحتاج إلى أسس اقتصادية واجتماعية ومؤسسية راسخة.

وشدد فرحات علي أن رسائل الرئيس السيسي تضع أمام المجتمع الدولي مسئولية إعادة صياغة مفهوم الشراكة مع إفريقيا على أساس المصالح المتبادلة والعدالة في توزيع الفرص، مشددا على أن القارة تمتلك من الطاقات والإمكانات ما يؤهلها لتكون قوة فاعلة في بناء عالم أكثر استقرارا وازدهارا، مشيرا إلى أن مصر تواصل أداء دورها في دعم هذا التوجه وتعزيز قدرة الشعوب الإفريقية على صناعة مستقبلها.

وأكد أن استضافة مصر للنسخة السادسة من منتدى أسوان تجسد امتدادا لدورها التاريخي في دعم قضايا القارة الإفريقية وتعزيز التعاون بين دولها وشركائها الدوليين، كما تؤكد أهمية الدبلوماسية المصرية في فتح مساحات للحوار وتنسيق الرؤى بشأن التحديات المشتركة، لافتا إلى أن اختيار أسوان يحمل بعدا حضاريا واستراتيجيا يعبر عن عمق ارتباط مصر بقارتها الإفريقية.