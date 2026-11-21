وكيل إسكان الشيوخ: الديون والتمويل مرتفع التكلفة يعطلان انطلاقة إفريقيا الاقتصادية.. والسيسي يطرح مدخلًا جديدًا لتحقيق التنمية المستدامة

برلماني:كلمة الرئيس في منتدى أسوان ترسخ مكانة مصر كصوت معبّر عن طموحات الشعوب الإفريقية

برلمانية: رسائل الرئيس السيسي من منتدى أسوان تعزز الدور الإفريقي في صياغة نظام دولي أكثر استقرارا

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بكلمة الرئيس السيسي في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين ، مؤكدين أنه فرصة مهمة لطرح مقاربات تربط بين ملفات الأمن والتنمية والاقتصاد، بما يعزز قدرة الدول الإفريقية على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق نمو أكثر استدامة واستقلالية .

بداية،أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وضعت العلاقة بين الاستقرار السياسي والأمن الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار واضح، مشيرًا إلى أن الرسالة الأهم التي حملتها الكلمة تتمثل في أن مستقبل القارة الإفريقية لن يتحدد فقط بقدرتها على مواجهة النزاعات والأزمات الأمنية، وإنما بمدى امتلاكها الأدوات الاقتصادية والتمويلية التي تمكنها من بناء اقتصادات قوية وقادرة على تحقيق تطلعات شعوبها.

وقال صبور إن تشخيص الرئيس السيسي لتداعيات الاضطرابات الدولية على القارة الإفريقية يعكس حجم التحديات التي تواجه الاقتصادات النامية، خاصة أن الدول الإفريقية تتحمل أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب ارتفاع تكلفة التمويل وتراكم الديون، وهي عوامل تضغط على الموازنات العامة وتحد من قدرة الحكومات على توجيه موارد أكبر للاستثمار والإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن الإشكالية الأساسية لا تتعلق فقط بنقص الموارد المتاحة أمام الدول الإفريقية، وإنما أيضًا بارتفاع تكلفة الحصول على التمويل اللازم لاستغلال هذه الموارد وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، مؤكدًا أن استمرار الاعتماد على التمويل مرتفع التكلفة وقصير الأجل يضعف فرص تحقيق تنمية مستدامة، ويجعل العديد من الدول أكثر عرضة للدخول في دوائر متكررة من الاقتراض وأعباء خدمة الدين.

وأضاف أن دعوة الرئيس إلى إصلاح جاد للنظام المالي الدولي، يتيح للدول النامية الوصول إلى تمويل تنموي طويل الأجل وميسور التكلفة، يجب أن تتحول إلى أولوية في أجندة التعاون الدولي، لأن الفارق بين التمويل الذي يستهلك في مواجهة الأزمات والتمويل الذي يوجه إلى الاستثمار والإنتاج هو الفارق بين اقتصاد يظل أسير الاحتياجات العاجلة واقتصاد يمتلك القدرة على خلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة.

وأشار صبور إلى أن القارة الإفريقية تمتلك فرصًا اقتصادية كبيرة في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والبنية الأساسية، لكن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب تطوير شبكات النقل والربط التجاري، وتعزيز الاستثمارات العابرة للحدود، وتوسيع التجارة البينية الإفريقية، إلى جانب تهيئة بيئة جاذبة للقطاع الخاص والاستثمارات طويلة الأجل، بما يساعد على تحويل الموارد والإمكانات المتاحة إلى قدرات إنتاجية حقيقية.

ولفت إلى أن تأكيد الرئيس أهمية إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات يحمل دلالة اقتصادية مهمة، لأن تكلفة الصراعات لا تتوقف عند تدمير البنية الأساسية والمنشآت، وإنما تمتد إلى تعطيل النشاط الإنتاجي، وفقدان فرص العمل، وتراجع الاستثمارات، وتآكل مؤسسات الدولة، وهو ما يجعل إعادة الإعمار عملية شاملة تتطلب استعادة النشاط الاقتصادي وبناء المؤسسات وخلق فرص مستدامة للتشغيل.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن السلام المستدام لا يتحقق بمجرد وقف الصراعات، وإنما يحتاج إلى معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في اندلاعها، وتوفير فرص حقيقية للمواطنين، خاصة الشباب، للمشاركة في النشاط الإنتاجي والاستفادة من ثمار التنمية.

منتدى أسوان فرصة مهمة لطرح مقاربات تربط بين ملفات الأمن والتنمية والاقتصاد

وأكد النائب أحمد صبور على أن منتدى أسوان فرصة مهمة لطرح مقاربات تربط بين ملفات الأمن والتنمية والاقتصاد، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تبادل الرؤى والتعهدات إلى بناء شراكات اقتصادية وتمويلية قابلة للتنفيذ، بما يعزز قدرة الدول الإفريقية على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق نمو أكثر استدامة واستقلالية .



أكدت النائبة ماريان ملاك، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بالنسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، تعكس أهمية تعزيز الحضور الإفريقي الفاعل في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية المتشابكة، ورسالة واضحة بضرورة الانتقال من مرحلة التأثر بالأزمات العالمية إلى المشاركة الحقيقية في صياغة الحلول ورسم ملامح النظام الدولي.

وقالت إن انعقاد منتدى أسوان في هذا التوقيت يحمل أهمية خاصة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات جيوسياسية متسارعة، وتزايد حدة الصراعات والأزمات الاقتصادية والإنسانية، وما تفرضه هذه التطورات من تحديات مضاعفة على القارة الإفريقية، سواء فيما يتعلق بالأمن والاستقرار أو ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة واضطراب سلاسل الإمداد وتفاقم أعباء الديون.

وأضافت أن تأكيد الرئيس السيسي على أن التعاون والعمل المشترك يمثلان خيارا مصيريا لا يمكن التراجع عنه، يحمل رسالة مهمة للمجتمع الدولي بشأن ضرورة التمسك بمنظومة العمل متعدد الأطراف، والعمل على إصلاحها وتطوير آلياتها بما يحقق قدرا أكبر من العدالة والتوازن، ويضمن مشاركة جميع الدول في مواجهة التحديات المشتركة، بعيدا عن ازدواجية المعايير أو تهميش مصالح الدول النامية.

وأشارت النائبة ماريان ملاك، إلى أن الرسالة الثانية التي طرحها الرئيس السيسي، والمتعلقة بضرورة أن تكون إفريقيا شريكا أصيلا وفاعلا في صياغة قواعد النظام الدولي، تجسد أهمية امتلاك القارة صوتا مؤثرا في المحافل الدولية، وعدم الاكتفاء بدور المتلقي للقرارات والسياسات التي تؤثر بصورة مباشرة على مستقبل شعوبها، لافتة إلى أن القارة الإفريقية تمتلك من المقومات البشرية والاقتصادية والموارد الطبيعية ما يؤهلها للقيام بدور محوري في صياغة مستقبل أكثر توازنا.



وأوضحت أن الرسالة الثالثة بشأن وضع التنمية في صدارة الأولويات الإفريقية تمثل محورا أساسيا لتحقيق الاستقرار المستدام، خاصة أن مواجهة الفقر والحد من عدم المساواة وتوفير التمويل التنموي طويل الأجل وميسور التكلفة، تتطلب إصلاحًا حقيقيًا للنظام المالي الدولي، وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية، بما يمنحها القدرة على توجيه مواردها نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتنفيذ مشروعات التنمية.



وشددت النائبة ماريان ملاك، على أن تصريحات الرئيس السيسي بأن بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات يمثل أولوية ملحة لا تحتمل التأجيل، يبرز رؤية مصرية تربط بين تحقيق الأمن والاستقرار ومعالجة جذور الأزمات، لافتة إلى أن السلام الحقيقي لا يتحقق فقط بوقف الصراعات، وإنما يتطلب دعم مؤسسات الدول المتضررة، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية الشاملة.

في سياق متصل، أشاد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بالكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح النسخة السادسة من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين»، مؤكداً أن كلمة الرئيس وضعت النقاط على الحروف بشأن التحديات الراهنة التي تواجه القارة السمراء، ورسّخت مكانة مصر كصوت معبّر عن طموحات الشعوب الإفريقية ومدافع أصيل عن قضاياها في المحافل الدولية.

وأوضح عضو لجنة الشئون الإفريقية أن اختيار مدينة أسوان لاحتضان المنتدى يحمل دلالات حضارية واستراتيجية عميقة، باعتبارها بوابة مصر نحو إفريقيا وجسراً للتواصل والتكامل الاقتصادي والتنموي، لافتاً إلى أن المنتدى نجح على مدار دوراته السابقة في التحول إلى منصة إفريقية دولية رفيعة المستوى لصياغة الحلول العملية لأزمات القارة، ودعم جهود تنفيذ «أجندة إفريقيا ٢٠٦٣».

وأكد النائب أحمد إبراهيم البنا أن الرسائل الثلاث التي وجهها الرئيس السيسي للعالم خلال كلمته تعكس إدراكاً عميقاً لطبيعة المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة؛ حيث شدد على أن مطالبة الرئيس بضرورة أن تكون إفريقيا شريكاً فاعلاً في صياغة قواعد النظام الدولي، لا مجرد متلقٍ لها، تُمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات الدولية وتُعيد الاعتبار لدور القارة ومقدراتها.



كما أشار إلى أن دعوة الرئيس لإصلاح النظام المالي العالمي وتخفيف أعباء الديون وتوفير تمويل تنموي ميسور للدول النامية، إلى جانب إصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف، تضع حلولاً جذرية وعادلة للأزمات الاقتصادية التي تثقل كاهل الدول الإفريقية.



ونوّه النائب بأهمية تركيز كلمة الرئيس السيسي على ملفات بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مؤكداً أن ربط الأمن بالتنمية المستدامة يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار الدائم في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، وهو ما تجسده التجربة المصرية الرائدة في دعم دول الجوار والقارة لنقل خبراتها التنموية ومواجهة جذور الصراعات.

واختتم النائب أحمد إبراهيم البنا تصريحاته بالتأكيد على أن لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب ستواصل دورها الفاعل في دعم توجهات القيادة السياسية وتعزيز أواصر التعاون البرلماني مع الأشقاء الأفارقة، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن تضافر الجهود الإفريقية والدولية كفيل بتحويل التحديات الراهنة إلى فرص حقيقية للنهوض بالقارة وتحقيق الازدهار لشعوبها .

