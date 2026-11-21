في تحرك جديد لدعم منظومة الخدمات البيطرية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المتزايدة، أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صدور قرار بالتعاقد مع 4700 طبيب بيطري، لسد العجز في الكوادر البشرية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، بالتوازي مع خطة لتدعيم فرق التعامل مع كلاب الشوارع وتوسيع نطاق الاستجابة للبلاغات بالمحافظات.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم بالفعل مخاطبة الدفعة الأولى من الأطباء البيطريين لاستكمال إجراءات التعاقد، على أن تكون الاستعانة بهم لمدة عام، يخضعون خلالها للتقييم، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تعيين من يثبتون كفاءتهم وقدرتهم على أداء المهام المطلوبة.

وأشار إلى أن الأطباء المستعان بهم سيخضعون لبرنامج تدريبي داخل الأكاديمية لمدة 3 أشهر، بهدف تأهيلهم ورفع كفاءتهم المهنية، لافتًا إلى بدء إرسال طلبات استدعائهم لاستكمال إجراءات التدريب، مع التأكيد على إتاحة فرص التعيين أمام المتميزين الذين يجتازون فترة التدريب والتقييم بنجاح.

ولم تقتصر التحركات على القطاع البيطري، إذ كشف الوزير عن مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تعيين 5 آلاف مهندس زراعي، لدعم منظومة العمل الزراعي وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لتنفيذ خطط تطوير القطاع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.

500 عنصر جديد لمواجهة ملف كلاب الشوارع

في سياق متصل، كشف الدكتور الحسيني محمد عوض، مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان، عن خطة إضافية لتدعيم الكوادر البشرية المعنية بالتعامل مع كلاب الشوارع، تتضمن الإعلان عن مسابقة لتعيين 500 من العاملين والأطباء البيطريين وأفراد الفرق الميدانية والعناصر المعاونة، على أن تبدأ إجراءات التعيين اعتبارًا من يناير المقبل.

وأوضح عوض، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن توزيع العناصر الجديدة سيتم وفقًا لدرجة الخطورة في كل محافظة، استنادًا إلى الإحصائيات والبيانات الصادرة عن وزارة الصحة، والتي تصنف المناطق إلى محافظات مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة الخطورة.

تعزيز الانتشار الميدانى

وأكد أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الانتشار الميداني وتوجيه الموارد البشرية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن سرعة التعامل مع بلاغات المواطنين، ورفع كفاءة الاستجابة للحالات المتعلقة بالكلاب الشرسة والعقورة.