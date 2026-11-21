أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرها الأسبوعي حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة خلال الأسبوع الماضي، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، ودعم الصادرات الزراعية، وتوسيع مجالات التعاون الدولي، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات البيطرية والرقابة على مستلزمات الإنتاج، وبناء قدرات الكوادر الفنية والبحثية.

وشهد الأسبوع نشاطا مكثفا لـ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث شهد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لإقامة معرض دائم للمنتجات اليدوية والتراثية للأسر المنتجة بالمتحف الزراعي، بما يدعم تسويق المنتجات ويفتح آفاقا جديدة لتمكين الأسر المنتجة، كما بحث الوزير مع مسؤولي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» سبل تعزيز التعاون المشترك، والاستعداد لتنظيم المؤتمر الإقليمي لتطوير نظم البذور بالمناطق الجافة، فضلا عن بحث تعزيز التعاون الزراعي مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا».



وشهد الوزير اختتام البرنامج التدريبي حول البحوث والإرشاد في الأرز، وتسليم شهادات للمتدربين المشاركين من 10 دول أفريقية، في إطار دعم التعاون الفني ونقل الخبرات المصرية إلى الدول الأفريقية، وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، استعرض "فاروق" استراتيجية الوزارة للنهوض بالأمن الغذائي أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، كما شهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «كرافت هاينز» لمكافحة آفة التوتا أبسليوتا التي تصيب محصول الطماطم في 9 محافظات. كما عقد الوزير لقاءات مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث مطالب المواطنين ومشكلات المزارعين، ومتابعة سبل التعامل معها بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة.

وفي إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية، تم إطلاق برنامج تدريبي حول طرق الري الحديث والبدائل الذكية، إلى جانب تنفيذ برنامج لتدريب 32 من قيادات ومديري العموم بالوزارة على تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام المياه، بما يدعم جهود ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية بالقطاع الزراعي.

وفي ملف التعاون الدولي، استقبلت الوزارة خبراء مؤسسة «COLEAD» الدولية، لاستعراض منصة «AGRINFO» الأوروبية، والتعريف بمتطلبات الأسواق الأوروبية وآليات دعم نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إليها.

كما شاركت الوزارة في حوار القطاع الخاص المصري الأوروبي للأغذية والزراعة، ضمن فعاليات منتدى القاهرة للأغذية والزراعة، بما يعزز فرص الشراكة والاستثمار وتبادل الخبرات بين الجانبين. وتضمنت التحركات كذلك تعزيز التعاون الدولي لتطوير منظومة سلامة الغذاء، ورفع كفاءة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الأوروبية المنظمة لاستيراد المنتجات الزراعية.

وفي إطار جهود دعم جودة الصادرات الزراعية المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، تم فحص 11 ألفا و483 طنا من بطاطس المائدة المعدة للتصدير، إلى جانب فحص 7 أطنان من تقاوي البطاطس المستوردة، وذلك في إطار تطبيق إجراءات الفحص والرقابة لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات المطلوبة بالأسواق الأوروبية والروسية والعربية. وعلى صعيد البحث العلمي والتدريب، استقبل معهد بحوث الصحة الحيوانية 189 متدربا من جامعتي 6 أكتوبر وسليمان، للتعرف على إمكانات المعهد ودوره البحثي والتطبيقي في مجال الصحة الحيوانية. كما نجح معهد بحوث التناسليات الحيوانية في تجديد شهادتي الأيزو للعام السادس على التوالي، فيما جدد مركز التدريب بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية شهادتي الأيزو للعام الخامس على التوالي، بما يعكس استمرار الالتزام بمعايير الجودة الدولية.

وشهد الأسبوع أيضا تنظيم برامج تدريبية للمهندسين الزراعيين حول تشخيص ومكافحة أمراض المحاصيل الشتوية، إلى جانب تنظيم دورة دولية متخصصة حول التشخيص المعملي لمقاومة المضادات الحيوية، بمشاركة ممثلين عن 28 دولة، دعما للجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة وتعزيز كفاءة المعامل والكوادر المتخصصة.

وفيما يتعلق بجهود تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ على الصحة الحيوانية، نظمت الوزارة 302 قافلة بيطرية مجانية، لتقديم الخدمات العلاجية والتناسلية والإرشادية للمربين، والوصول بالخدمات البيطرية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا. كما نظمت ندوة علمية حول ظاهرة تناقص أعداد الإبل في مصر، لبحث أسبابها والحلول المقترحة للتعامل معها، فضلا عن متابعة الحملات القومية والتحصينية والخدمات البيطرية بمحافظة السويس. وشاركت الوزارة كذلك في الحملة التوعوية للاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، تحت شعار «خلّي خطوتك فارقة»، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الاستخدام غير المنضبط للمضادات الحيوية، ودعم جهود الحفاظ على الصحة العامة والحيوانية.

ولإحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي والمستحضرات البيطرية، كثفت الوزارة حملاتها التفتيشية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 1450 عبوة مبيدات مخالفة بمحافظتي البحيرة والغربية، من بينها 650 عبوة مبيدات مغشوشة ومنتهية الصلاحية بالغربية، و800 عبوة بالبحيرة. كما تم ضبط 143 منشأة بيطرية مخالفة في 21 محافظة، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيشية على 460 منشأة بيطرية خلال شهر أكتوبر، واستصدار قرارات بغلق 86 منشأة تعمل دون ترخيص، فضلا عن تحرير محاضر جنح وإدارية وتنفيذ قرارات غلق بحق 46 مركزا بيطريا مخالفا، في إطار حماية الثروة الحيوانية وضمان سلامة الخدمات والمستحضرات المتداولة.

وفي ملف الاستفادة الاقتصادية والبيئية من المخلفات، بلغ إجمالي منتجات تدوير المخلفات الحيوانية بالمجازر المعتمدة نحو 4515 طنا خلال شهر أكتوبر، بما يعزز جهود تعظيم الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، والحد من الآثار البيئية الناتجة عن التخلص غير الآمن منها. وفي إطار تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الزراعي، تم تفقد مركز تنمية الإدارة والبساتين بالقناطر الخيرية، لمتابعة الاستعدادات وخطط التدريب، والوقوف على الإمكانات المتاحة لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية. كما تم تنفيذ برنامجين تدريبيين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، استهدفا رفع كفاءة الكوادر الفنية في تشغيل أجهزة التحليل المعملية الحديثة، وعلى رأسها أجهزة LC-MS/MS وGC-MS/MS، والتدريب على تحليل النتائج وإجراء أعمال الصيانة، بما يسهم في تطوير الأداء المعملي وتحسين دقة وكفاءة عمليات التحليل والرقابة.



