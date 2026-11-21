استقبل معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 160 طالبًا وطالبة من كلية العلوم بجامعة المنصورة، في إطار ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتعريف الطلاب بأحدث المعايير الدولية المطبقة في مجال التحاليل والاختبارات المعملية.

يأتي ذلك تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقالت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إن الطلاب تفقدوا عددًا من المعامل المتخصصة بالمعهد، شملت معامل البيولوجيا الجزيئية (PCR)، ومعامل الكيمياء، إلى جانب المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، حيث اطلعوا على آليات العمل والتقنيات الحديثة المستخدمة في إجراء الفحوصات والتحاليل.

وأضافت أن الطلاب تعرفوا على مبادئ وتطبيقات الممارسات المعملية الجيدة (Good Laboratory Practice - GLP)، وآليات الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية، بما يضمن دقة النتائج المعملية وموثوقيتها.

وأوضحت مدير المعهد أن استضافة طلاب الجامعات المصرية داخل المعهد ومعامله المرجعية تأتي في إطار استراتيجية وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية الهادفة إلى دعم وتأهيل الكوادر الشبابية، وتنمية مهاراتهم العملية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وأكدت أن تعريف الطلاب بتطبيقات الممارسات المعملية الجيدة (GLP) داخل معامل معتمدة دوليًا يمنحهم خبرة ميدانية، ويسهم في إعداد جيل جديد من الباحثين والمتخصصين القادرين على تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان الحيوي في مختلف القطاعات البحثية والإنتاجية.