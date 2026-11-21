تواجه إيران معادلة سياسية وعسكرية معقدة في ظل استمرار التوتر مع الولايات المتحدة، حيث تسعى طهران إلى الحفاظ على قدرتها على الردع وإظهار امتلاكها أوراقًا عسكرية مؤثرة، دون الانزلاق إلى مواجهة واسعة قد تؤدي إلى مزيد من الخسائر العسكرية والاقتصادية، وتفتح الباب أمام اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد الطماوي، الباحث في العلاقات الدولية، أن إيران أصبحت أمام خيارات صعبة تتطلب الموازنة بين الحفاظ على قدرتها على الرد على التحركات الأمريكية، وتجنب الدخول في مواجهة شاملة قد تفضي إلى تدمير إضافي لقدراتها العسكرية والاقتصادية.

وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الصراع الراهن بين الولايات المتحدة وإيران تجاوز حدود المواجهة التقليدية، وأصبح يتداخل فيه البعد العسكري مع الحسابات السياسية والاقتصادية والإقليمية، وهو ما يفرض على طهران إدارة تحركاتها بحذر.

إيران بين الرد العسكري وتجنب التصعيد الواسع

وأشار الباحث في العلاقات الدولية إلى أن الموقف الإيراني يعكس معادلة دقيقة، تتمثل في ضرورة الاحتفاظ بالقدرة على الردع، مع تجنب استخدام الأدوات العسكرية بصورة واسعة قد تمنح الولايات المتحدة مبررات لتوسيع عملياتها العسكرية أو تشكيل تحالفات أكبر لمواجهة طهران.

وأضاف أن التصعيد الشامل قد يترتب عليه استنزاف إضافي للقدرات الإيرانية، فضلًا عن زيادة الضغوط الاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد، وهو ما يجعل إدارة الرد بصورة تدريجية أحد الخيارات المطروحة أمام القيادة الإيرانية.

ولفت إلى أن طهران تحاول إرسال رسائل تؤكد امتلاكها القدرة على المواجهة، وفي الوقت نفسه الإبقاء على مساحة تسمح بتجنب الانزلاق إلى حرب مفتوحة يصعب التحكم في تداعياتها.

الصواريخ والطائرات المسيرة أبرز أدوات الردع الإيراني

وأوضح الطماوي أن إيران تمتلك مجموعة من أدوات الردع التي يمكن أن تستخدمها في إدارة المواجهة، وفي مقدمتها القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة، إلى جانب إمكانية التأثير في أمن الملاحة البحرية، فضلًا عن ارتباطاتها الإقليمية التي تمنحها قدرة على خلق مستويات مختلفة من المخاطر أمام القوات الأمريكية وحلفائها.

وأكد أن هذه الأدوات تمثل أوراق ضغط مهمة في الحسابات الإيرانية، لكنها في الوقت نفسه ترتبط بتكلفة سياسية وعسكرية، خاصة إذا جرى استخدامها بصورة واسعة تؤدي إلى توسيع دائرة المواجهة.

وأشار إلى أن طبيعة الرد الإيراني خلال المرحلة المقبلة ستظل مرتبطة بحسابات دقيقة تتعلق بحجم الضغوط الأمريكية، ومدى تأثير أي تحرك عسكري على أمن إيران ومصالحها الاستراتيجية.

تعطل المفاوضات يزيد تعقيدات الأزمة

وفيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، لفت الباحث في العلاقات الدولية إلى أن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال تواجه حالة من التعطل، في ظل استمرار الضغوط الأمريكية على إيران، وعدم التوصل إلى تفاهمات تسمح باستئناف الحوار بصورة فعالة.

وأوضح أن استمرار الأزمة دون مسار تفاوضي واضح يزيد من صعوبة احتواء التصعيد، ويضع المنطقة أمام احتمالات متعددة، خاصة مع استمرار التهديدات المتبادلة والحديث عن خيارات عسكرية جديدة.

وشدد على أن غياب التفاهمات السياسية يترك مساحة أكبر أمام الحسابات العسكرية، وهو ما يرفع أهمية التحركات الدبلوماسية الرامية إلى منع اتساع المواجهة وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.

حماية المنشآت النفطية ومحطات الطاقة أولوية

وحذر الطماوي من التداعيات المحتملة لأي تصعيد جديد على البنية التحتية الحيوية في المنطقة، مؤكدًا أهمية رفع مستوى الاستعداد الأمني لحماية المنشآت النفطية والموانئ ومحطات الطاقة، إلى جانب تأمين المرافق الحيوية التي قد تتأثر بأي مواجهة عسكرية.

وأشار إلى أن استهداف هذه المنشآت أو تعرضها لأضرار نتيجة التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات تتجاوز حدود الدول المتورطة في الصراع، خاصة في ظل ارتباط أمن الطاقة والملاحة البحرية بحركة التجارة والاقتصاد العالمي.

التفاوض يظل المسار الأكثر أمانًا لاحتواء الصراع

واختتم الباحث في العلاقات الدولية بالتأكيد على أن استمرار المواجهة العسكرية يحمل مخاطر كبيرة على جميع الأطراف، في ظل احتمالات اتساع نطاق العمليات وتعدد ساحات الصراع، مشددًا على أهمية تجنب تحول المنطقة إلى ساحة مواجهة مباشرة أو غير مباشرة.

وأوضح أن العودة إلى طاولة المفاوضات تظل المسار الأكثر أمانًا لاحتواء الأزمة، وتقليل الخسائر المحتملة، والوصول إلى تفاهمات تحد من التصعيد وتحافظ على أمن المنطقة واستقرارها.