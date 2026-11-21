فتح طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، النار على مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، ملف الحصيلة التتويجية للنادي على مدار السنوات الأربعة الماضية، خاصة في ملف ألعاب الصالات، مؤكدًا أن ما تحقق لا يليق إطلاقًا بتاريخ الزمالك العريق أو طموحات جماهيره العريضة.

وقال طارق السيد خلال ظهوره التليفزيوني ببرنامج «الكابتن»عبر قناة «dmc»: «أنا بدي المجلس بتاع الزمالك 0 من 10، حسين لبيب رئيس الزمالك قال 4 من 10، أنا بقول بقى 0 من 10»

وأبدى نجم الأبيض السابق دهشته من محاولات تضخيم نتائج ألعاب الصالات في الفترة الأخيرة وتقديمها كنجاح استثنائي، مضيفًا: «الحديث عن تحقيق 4 بطولات في ألعاب الصالات خلال 4 سنوات باعتباره إنجازًا كبيرًا لا يتناسب مع اسم الزمالك وتاريخه، وطموحات النادي يجب أن تكون أكبر من ذلك بكثير، وأن المنافسة على البطولات يجب أن تكون هدفًا أساسيًا في جميع الألعاب».

واختتم طارق السيد هجومه برسالة حاسمة طالب فيها بضرورة استعادة عقلية البطولات التي تليق باسم النادي، قائلًا: «النادي مطالب بالمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها، وليس الاكتفاء بعدد محدود من الألقاب، خاصة أن هناك رموزًا وأسماء رياضية كبيرة داخل النادي في ألعاب الصالات».





