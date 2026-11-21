تنطلق اليوم السبت 21-11-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة ريال مدريد مع سيلتا فيجو في الدوري الإسباني
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي X فولهام – 2:30 ظهرًا – beIN Sports Mena 1
بورنموث X نوتنجهام فورست – 5 مساءً – beIN Sports Mena 5
أستون فيلا X سندرلاند – 5 مساءً – beIN Sports Mena 4
تشيلسي X ليدز يونايتد – 5 مساءً – beIN Sports Mena 1
كوفينتري سيتي X كريستال بالاس – 5 مساءً – beIN Sports Mena 6
توتنهام هوتسبير X إبسويتش تاون – 5 مساءً – beIN Sports Mena 3
نيوكاسل يونايتد X آرسنال – 7:30 مساءً – beIN Sports Mena 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ديبورتيفو ألافيس X ديبورتيفو لاكورونيا – 3 مساءً – beIN Sports Mena 9
رايو فاليكانو X فالنسيا – 5:15 مساءً – beIN Sports Mena 9
إشبيلية X ريال بيتيس – 7:30 مساءً – beIN Sports Mena 3
ريال مدريد X سيلتا فيجو – 10 مساءً – beIN Sports Mena 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
كومو X كالياري – 4 مساءً – stc tv
لاتسيو X ليتشي – 4 مساءً – stc tv
بارما X روما – 7 مساءً – stc tv
نابولي X تورينو – 9:45 مساءً – stc tv
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
نيس X باريس سان جيرمان – 6:15 مساءً – beIN Sports Mena 2
لانس X تولوز – 9:45 مساءً – beIN Sports Mena 3
ليل X ليون – 9:45 مساءً – beIN Sports Mena 2
موناكو X أوكسير – 9:45 مساءً – beIN Sports Mena 4
ستراسبورج X بريست – 9:45 مساءً – beIN Sports Mena 5
مواعيد مباريات الدوري الألماني
باير ليفركوزن X باديربورن – 4:30 مساءً
بوروسيا مونشنجلادباخ X بوروسيا دورتموند – 4:30 مساءً
آينتراخت فرانكفورت X هوفينهايم – 4:30 مساءً
إيلفيرسبيرج X فرايبورج – 4:30 مساءً
أونيون برلين X لايبزيج – 4:30 مساءً
شالكه 04 X شتوتجارت .
مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
جنتشلربيرليجي X غازي عنتاب – 12:30 ظهرًا – Digiturk Play
آميد سبورتيف X ريزة سبور – 3 مساءً – Digiturk Play
جلطة سراي X سامسون سبور – 3 مساءً – beIN Sports Mena 2
كوجالي سبور X فنربخشة – 6 مساءً – beIN Sports Mena 7
مواعيد مباريات الدوري القطري والقنوات الناقلة
الوكرة X السيلية – 3 مساءً – ALKASS Five
الشحانية X الريان – 5:30 مساءً – ALKASS Six