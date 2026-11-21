حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على مشاركة جمهوره بأجواء مسرحية «عروس وعريسة»، التي تُعرض ضمن فعاليات موسم الرياض، من خلال نشر مقطع فيديو للفنانة غادة عادل من كواليس العمل، استعرضت خلاله تجربتها الجديدة وأعربت عن حماسها للمشاركة.

وتحدثت غادة عادل عن سعادتها بالوقوف على خشبة المسرح إلى جانب الفنان أحمد حلمي ومجموعة من النجوم، مؤكدة ارتباطها بموسم الرياض وحبها للجمهور السعودي، خاصة أنها تخوض من خلال المسرحية تجربتها الثالثة في الموسم.

ووجهت الفنانة رسالة محبة للجمهور السعودي، قائلة في الفيديو الذي نشره تركي آل الشيخ عبر «فيسبوك»: «مبسوطة جدًا إني موجودة في موسم الرياض مع النجم الكبير أحمد حلمي ونخبة كبيرة من النجوم، أنا دايمًا بتبسط في موسم الرياض، دي ثالث مسرحية ليا في موسم الرياض، وبحب الجمهور السعودي جدًا وبحب أجي السعودية دايمًا، ودايمًا تيجوا تقدموا فن عندنا في مصر وإحنا نقدم في السعودية، ويارب دايمًا يديم عليكم نعمة الأمان والفن».



وكان المستشار تركي آل الشيخ أعلن عن المسرحية عبر حساباته الرسمية، مشيرًا إلى تقديم ليلة كوميدية تجمع الفنان أحمد حلمي ونخبة من الفنانين على خشبة المسرح، ويشارك في بطولة العرض إلى جانب حلمي وغادة عادل كل من لبلبة، ومحمد شاهين، ودنيا ماهر، وحمدي الميرغني، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسرحية «عروس وعريسة» في إطار اجتماعي كوميدي حول حياة زوجين حديثي الزواج في حي المعادي القديم، حيث تبدأ التحديات والخلافات اليومية في الظهور بعد انتهاء فترة شهر العسل، لتنشأ بينهما مجموعة من المواقف الطريفة والمفارقات الناتجة عن سوء الفهم، في معالجة كوميدية ترصد تفاصيل الحياة الزوجية وتقلباتها.