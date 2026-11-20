كشفت الفنانة نسرين طافش عن مدى ارتباطها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وحرصها على حضور فعالياته خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن المهرجان يمثل قيمة فنية وثقافية كبيرة، وأنها تحرص دائمًا على متابعة الأفلام المشاركة فيه، خاصة الأعمال التي لا تحظى بفرصة العرض التجاري المعتاد في دور السينما.

جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية لقناة DMC، على هامش حضورها فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تحدثت عن أهمية المهرجان بالنسبة لها، وكشفت أسباب اهتمامها بمشاهدة الأفلام المشاركة في مسابقاته وبرامجه المختلفة.

نسرين طافش تكشف عدد مرات حضورها مهرجان القاهرة السينمائي

وأوضحت نسرين طافش أن مشاركتها الحالية تعد المرة الثالثة التي تحضر فيها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرة إلى أنها اعتادت في الدورات السابقة أن تكون حريصة على حضور الفعاليات ومشاهدة أكبر عدد ممكن من الأفلام المعروضة.

وأضافت أنها اضطرت هذا العام إلى السفر إلى لبنان خلال منتصف أيام المهرجان، وهو ما تسبب في عدم تمكنها من متابعة جميع الأفلام والفعاليات كما اعتادت، لكنها حرصت على العودة مبكرًا للحاق بفعاليات ختام المهرجان والمشاركة في هذه المناسبة السينمائية المهمة.

وأشارت إلى أن هذه النوعية من الأفلام تمنح الجمهور فرصة لاكتشاف تجارب سينمائية مختلفة، وتقدم رؤى فنية بعيدة عن الحسابات التجارية والاتجاهات الرائجة، مؤكدة أنها تهتم بالأعمال التي تحمل قدرًا من الصدق والأصالة والتعبير الحقيقي عن الفن.

وأضافت أن ما تبحث عنه في السينما هو التجربة الفنية الحقيقية، وليس مجرد الأعمال التي تحقق انتشارًا مؤقتًا أو ترتبط بظاهرة رائجة، معربة عن تقديرها للأفلام التي تقدم أفكارًا مختلفة وتمنح المشاهد فرصة للتفكير والاستمتاع بتجارب جديدة.

نسرين طافش: مهرجان القاهرة السينمائي عريق ونحرص على دعمه

وأكدت نسرين طافش أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يتمتع بتاريخ عريق ومكانة مهمة، ويحظى بمحبة وتقدير الفنانين والجمهور، مشددة على ضرورة استمرار دعم المهرجان والحفاظ على مكانته باعتباره أحد أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة.

وأعربت عن سعادتها بالتواجد في ليلة ختام المهرجان، رغم عدم تمكنها من متابعة جميع الأفلام والمسابقات خلال أيام الدورة الحالية بسبب ارتباطاتها بالسفر، متمنية أن تكون ليلة الختام مليئة بالأجواء الفنية المميزة.

واختتمت نسرين طافش تصريحاتها بالتعبير عن تقديرها لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة حرصها على استمرار حضور فعالياته خلال الدورات المقبلة، ومواصلة دعم السينما التي تقدم تجارب فنية أصيلة ومختلفة.