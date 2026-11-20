تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لتعزيز معدلات السلامة والأمان



وزير النقل: نقلة نوعية كبيرة في تحديث منظومة إشارات السكك الحديدية لتعزيز معدلات السلامة والأمان



أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الانتهاء بالكامل من تنفيذ مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات بخط بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد وفرع الزقازيق – أبو كبير، ودخول برج إشارات بورسعيد الخدمة، ضمن خطة وزارة النقل لتحديث منظومة السكك الحديدية ورفع معدلات السلامة والأمان وانتظام حركة القطارات.



وأوضح الوزير أن المشروع، الذي نفذته شركة سيمنس موبيليتي العالمية بطول 214 كم، شمل تطوير 21 برج إشارات رئيسيًا و19 برجًا ثانويًا و82 مزلقانًا و518 موتور تحويلة، باستخدام أحدث نظم الإشارات الإلكترونية (EIS) الحاصلة على شهادة السلامة العالمية (SIL4).

نقلة نوعية في تأمين حركة القطارات وتحديث منظومة التحكم والسيطرة على تشغيلها



وأكد الوزير أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تأمين حركة القطارات وتحديث منظومة التحكم والسيطرة على تشغيلها، من خلال استبدال النظم الميكانيكية القديمة بأخرى إلكترونية حديثة تتيح المراقبة اللحظية لحركة القطارات، وتحد من التدخل البشري، بما يسهم في تقليل الحوادث ورفع معدلات السلامة والأمان وزيادة الطاقة الاستيعابية للخطوط وتحسين انتظام التشغيل.

كما يمثل المشروع إنجازًا جديدًا ضمن الخطة الشاملة للدولة لتطوير شبكة السكك الحديدية وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، فضلًا عن دعم حركة نقل البضائع، خاصة من وإلى ميناء بورسعيد، بما يعزز التكامل بين شبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية ويدعم كفاءة منظومة النقل.



وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء بنسبة 100% من تطوير نظم الإشارات بخطوط القاهرة – الإسكندرية، وبني سويف – أسيوط، وأسيوط – نجع حمادي، فيما تتواصل الأعمال بخطوط القاهرة – الجيزة – بني سويف، ونجع حمادي – الأقصر،

وكذلك تنفيذ منظومة التحكم الآلي (ETCS L1) على الخطوط الرئيسية.



وذلك بالتوازي مع إجراءات طرح مشروعات تطوير خطي الأقصر – أسوان ، وطنطا – المنصورة – دمياط.