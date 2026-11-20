كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، تفاصيل رحلته في عالم كرة القدم، والصعوبات التي واجهها في بداية مشواره بسبب المقارنات المستمرة مع والده الإعلامي أحمد شوبير، أسطورة حراسة المرمى السابق بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن الانتقادات التي تعرض لها كانت دافعًا إضافيًا لإثبات قدراته.

مصطفي شوبير

وقال مصطفى شوبير، خلال حوار مع مجلة «GQ Middle East»، إنه واجه المقارنات مع والده منذ أن كان في عمر 15 أو 16 عامًا، موضحًا أن الجماهير لم تكن تعرف وجهه في ذلك الوقت، لكنها كانت تعرف أن نجل أحمد شوبير يلعب في الأهلي، وهو الأمر الذي لم يكن يحظى بقبول الجميع.

وأضاف أنه يتفهم موقف الجماهير، نظرًا للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها والده داخل النادي الأهلي، ورغبة المشجعين في الحفاظ على قيمته وتاريخه.

وتحدث حارس الأهلي عن الصعوبات التي واجهها بعد أول مباراة له جرى بثها مباشرة، والتي خسرها فريقه بنتيجة 3-1، بعدما ارتكب خطأ تسبب في الهدف الأول، مشيرًا إلى أنه فوجئ بتعليقات قاسية للغاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح: «وقتها سألت نفسي: ماذا فعلت حتى أتعرض لكل هذا؟»، مؤكدًا أن الانتقادات منحته دافعًا إضافيًا، ولم يكن هدفه الانتقام من الذين شككوا في قدراته، بل إثبات خطأ أحكامهم عليه.

وأشار مصطفى شوبير إلى أن المقارنات مع والده لا تزال مستمرة حتى الآن، سواء في الأوقات التي يقدم خلالها مستويات جيدة أو عندما يرتكب أخطاء، مؤكدًا أن الأمر يرافقه بشكل يومي.

وعن ارتباطه بالنادي الأهلي، أكد شوبير أن القلعة الحمراء تمثل كل ما عرفه طوال حياته، موضحًا أن ذكرياته الأولى مع كرة القدم كانت على ملعب التدريب نفسه الذي يتدرب عليه حاليًا، حيث بدأ تعلم أساسيات حراسة المرمى عندما كان في عمر 5 أو 6 سنوات.

وكشف حارس الأهلي عن التحول الذي طرأ على مستواه في التعامل مع ركلات الجزاء، موضحًا أنه كان معروفًا في بداية مسيرته بعدم التصدي لها، بعدما واجه نحو 8 ركلات دون النجاح في إبعاد أي منها.

وأضاف أنه بدأ في اتباع أساليب مختلفة للتأثير على تركيز اللاعبين قبل تنفيذ ركلات الجزاء، من خلال التحدث معهم والاقتراب منهم، وأحيانًا إلقاء الكرة بعيدًا عنهم لإخراجهم من أجواء التركيز، مؤكدًا أن هذه التصرفات، رغم أنها قد تبدو طفولية، حققت نتائج جيدة.

واستعاد مصطفى شوبير إحدى محطاته المهمة في هذا الجانب، عندما شارك بشكل مفاجئ خلال إحدى البطولات الودية الدولية قبل نهاية المباراة، دون الحصول على وقت كافٍ للإحماء، قبل أن يصل فريقه إلى ركلات الترجيح وينجح في التصدي لركلتين، بينما أهدر المنافس ركلتين أخريين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تلك المباراة غيرت صورته في التعامل مع ركلات الجزاء، بعدما أصبح يُنظر إليه باعتباره متخصصًا في التصدي لها، مشيرًا إلى أن حارس منتخب الرأس الأخضر حرص على سؤاله عن سر تألقه، موضحًا أن العامل الذهني يمثل جزءًا كبيرًا من النجاح في التصدي لركلات الجزاء.