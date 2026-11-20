أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تسعى إلى التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن طهران لا تريد اتفاقا بالشروط التي تقبلها واشنطن، متوعدا بعدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، عقب عودته من القمة التي جمعته بالرئيسين الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين، إن إيران «تريد اتفاقًا، لكن ليس اتفاقًا أقبله»، مضيفًا: «نريد اتفاقًا حقيقيًا، وليس اتفاقًا زائفًا، لقد ظلوا يثرثرون طوال 51 عامًا».

وأضاف الرئيس الأمريكي أن أسعار الوقود ستتأثر بمآلات التطورات مع إيران، مشيرًا إلى أن بلاده ناقشت خلال القمة الصينية ضرورة ضمان عدم حصول طهران على أسلحة نووية.

وتابع ترامب محذرًا: «إنهم مجانين، ولن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي»، مؤكدًا أن إيران «لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا».

ترامب: بوتين أكد أنه لم يكن ليغزو أوكرانيا لو كنت رئيسا

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، ادعى ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى رغبته في إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن المحادثات بشأن الأزمة تسير بصورة جيدة، وأن هناك احتمالًا كبيرًا للتوصل إلى إنهائها.

وتابع ترامب أن الحرب في أوكرانيا ما كانت لتندلع لو كان رئيسًا للولايات المتحدة آنذاك، قائلًا إنه سأل بوتين خلال لقائهما عما إذا كان سيغزو أوكرانيا لو كان ترامب في البيت الأبيض، وإن الرئيس الروسي أجابه بالنفي.

علاقة ترامب بشي جين بينج وبوتين

وتحدث الرئيس الأمريكي عن نتائج زيارته إلى الصين، واصفًا إياها بأنها «الأكثر نجاحًا على الإطلاق»، مشيدًا بحفاوة استقبال الرئيس الصيني شي جين بينج له، واعتبر استقبال الأخير له في المطار مؤشرًا على مستوى الاحترام الذي يحظى به في بكين.

كما أكد ترامب أن علاقته بالرئيس الصيني ممتازة، مشيرًا إلى أنه على وفاق مع روسيا رغم الانتقادات الموجهة إليه بسبب علاقته بموسكو.

الملف النووي واتفاق جديد بين القوى الكبرى

وفي سياق متصل، تطرق ترامب إلى ملف الحد من التسلح النووي، معربًا عن رغبته في التوصل إلى اتفاق جديد للحد من الأسلحة النووية، يشمل الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وأشار إلى صعوبة الاتفاق على خفض الترسانات النووية إلى النصف، معتبرًا أن الأسلحة النووية تمثل وسيلة للردع، في ظل التحديات الأمنية الدولية.

وتأتي تصريحات ترامب وسط تصاعد التقارير بشأن احتمالات تجدد المواجهة العسكرية مع إيران، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والضغوط الإسرائيلية، بالتزامن مع تأكيدات أمريكية بأن واشنطن لا تتعجل اتخاذ قرار جديد بشأن مسار التعامل مع طهران.