أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من التصريحات بشأن الملفات الأمنية والتكنولوجية والعلاقات مع الصين وإيران، تناول خلالها مستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأمن البنية التحتية البحرية، والتنافس العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب موقفه من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وتعكس تصريحات ترامب اتساع نطاق الملفات التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى التعامل معها، في ظل التنافس الاستراتيجي مع الصين، والتوترات المستمرة مع إيران، والاهتمام المتزايد بحماية البنية التحتية الحيوية التي تعتمد عليها الاتصالات والتجارة الدولية.

وفي الملف التكنولوجي، قال ترامب إنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينج على وضع ضوابط مشتركة للذكاء الاصطناعي، بما يضمن الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا، ويحد من المخاطر المرتبطة بتطبيقاتها، خاصة في المجالات العسكرية.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الرئيسين اتفقا على ضرورة بقاء العنصر البشري مشاركًا في القرارات العسكرية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وعدم السماح للأنظمة الذكية باتخاذ قرارات عسكرية كبرى بصورة مستقلة.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده لا تزال في طليعة الدول التي تقود مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا تمسك واشنطن بالحفاظ على تفوقها التكنولوجي في هذا القطاع، الذي أصبح أحد أبرز ميادين التنافس الاستراتيجي والاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.

كما لوّح ترامب بفرض ضرائب باهظة على الشركات الأمريكية التي تقرر إنشاء مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، في توجه يستهدف تشجيع الاستثمارات التكنولوجية المحلية، والحفاظ على البنية التحتية الرقمية والقدرات الحاسوبية داخل الأراضي الأمريكية.

وعلى الصعيد الأمني، أشار ترامب إلى أهمية ضمان أمن حلف شمال الأطلسي وحماية الكابلات البحرية، التي تمثل بنية تحتية حيوية للاتصالات ونقل البيانات عالميًا، خاصة مع تزايد المخاوف من استهدافها في ظل التوترات الجيوسياسية.

وفيما يتعلق بإيران، قال ترامب إن طهران تسعى إلى التوصل لاتفاق مع واشنطن، لكنه شدد على أن الشروط التي تطرحها لا تزال غير مقبولة بالنسبة إليه، ما يعكس استمرار الخلافات بين الجانبين رغم الحديث عن إمكانية استئناف المسار الدبلوماسي.

وتكشف هذه التصريحات عن تداخل الملفات الأمنية والتكنولوجية والدبلوماسية في حسابات الإدارة الأمريكية، مع سعي ترامب إلى الحفاظ على التفوق الأمريكي، وتعزيز أمن الحلفاء والبنية التحتية الحيوية، دون تقديم تنازلات يعتبرها غير مقبولة في التعامل مع إيران.