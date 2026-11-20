حذر الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، من الاستسلام للشك المتكرر في صحة الوضوء والصلاة، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذه الشكوك وعدم تركها تتفاقم حتى تتحول إلى وسواس قد يصل إلى مرحلة المرض.

شوقي علام يحذر الاستسلام للشك المتكرر في صحة الوضوء والصلاة

وأوضح شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن بعض الأشخاص تنتابهم الشكوك بشأن صحة الوضوء، فيتساءلون عما إذا كانوا قد أدوا خطواته بشكل صحيح أو مسحوا رؤوسهم، ويدفعهم ذلك إلى تكرار الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا وربما أربع مرات.

وأضاف الدكتور شوقي علام أن الشك قد يمتد إلى الصلاة نفسها، فيظل الشخص مترددًا بشأن انتقاض وضوئه أو عدد الركعات التي أداها، وهل صلى ثلاث ركعات أم أربعًا، وهو ما يستدعي التعامل مع هذه الحالة بصورة تمنع استمرار الشك وتكراره.

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن الشك في الأفعال والتصرفات، وخاصة ما يتعلق بالعبادات، يحتاج إلى معالجة حتى لا يتطور إلى مرحلة الوسواس، موضحًا أن الأطباء والباحثين في المجال الطبي تحدثوا عن اضطراب الوسواس باعتباره مرحلة متقدمة من الشك إذا لم يُتعامل معه بصورة صحيحة.

وحذر الدكتور شوقي علام من أن استمرار هذه الحالة دون علاج قد يؤدي إلى تطورها إلى مرض خطير، بحسب ما أشار إليه الأطباء، وقد تصل مضاعفاته في الحالات الشديدة إلى الاكتئاب، وربما إلى أفكار أو محاولات انتحارية، مؤكدًا أهمية عدم ترك الشكوك المتكررة تتفاقم.