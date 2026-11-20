طرحت الفنانة السورية وعد البحري أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أهلي وناسي"، في عمل غنائي يحمل أجواء الفرح والبهجة، ويحتفي بالمحبة والألفة والروابط الإنسانية التي تجمع الأهل والأحباب.

وتقدم وعد البحري في أغنيتها الجديدة رسالة اجتماعية تعكس أهمية الترابط والمحبة بين الناس، من خلال كلمات تحتفي بلمة الأهل والأصدقاء، وسط أجواء موسيقية احتفالية تنسجم مع مضمون الأغنية وروحها الإيجابية.

وعلى صعيد الصورة، يحمل الفيديو كليب فكرة فنية وإنسانية لافتة، تتجاوز الإطار التقليدي للأعمال الغنائية، من خلال تجسيد 22 امرأة عربية تمثل الدول العربية، في رؤية بصرية تسلط الضوء على مكانة المرأة العربية ودورها في بناء المجتمعات وصناعة المستقبل.

وتقوم فكرة الكليب على شخصيتين محوريتين، الأولى المخرجة التي تطرح رؤيتها من خلال ثلاث دول عربية هي لبنان وفلسطين والسودان، والثانية شخصية الفنانة وعد البحري التي تقف على منصة في مقر جامعة الدول العربية، لتجمع 22 امرأة عربية تحت رسالة واحدة تدعو إلى الوحدة والتضامن والسلام.

وتوجّه وعد البحري من خلال الكليب رسالة تؤكد فيها أن "المرأة العربية هي نبض الحياة وروح الأمة، من قوتها تستمد الشعوب عزيمتها"، في مشهد يجسد حضور المرأة العربية بوصفها حارسة للذاكرة وشريكة أساسية في رسم مستقبل الشعوب، حيث يمنح الكليب المرأة العربية موقع البطولة، ويختصر رسالته بعبارة "نحن أمهات الحياة، وحارسات الذاكرة، وشريكات المستقبل".

ويحمل العمل رسالة تمتد من المحيط إلى الخليج، تدعو الشعوب العربية إلى التعارف والمحبة والتكاتف، وتؤكد أن السلام حق للجميع، وأن اختلاف الأوطان والثقافات لا يلغي الروابط الإنسانية والتاريخية التي تجمع أبناء الأمة العربية.

أغنية وعد البحري

وعلى الصعيد التقني، جرى تنفيذ الفيديو كليب بإستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحت إدارة المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم، التي وظّفت هذه التقنيات لتقديم رؤية بصرية تجمع 22 امرأة عربية، في مشاهد تعكس تنوّع الهوية العربية ووحدة شعوبها.

أغنية "أهلي وناسي" من كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.