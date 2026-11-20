حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، إنجازاً جديداً في مؤشرات التنافسية العالمية، بعدما جاءت في المركز الأول عالمياً في البنية التحتية للاتصالات، والمركز الخامس عالمياً في الحكومة الإلكترونية، وفقاً لما أوردته صحيفة «الخليج» الإماراتية.

ويعكس هذا التقدم حجم التطور الذي شهدته الدولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الذكية، بما يسهم في تسهيل حصول المتعاملين على الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

الإمارات تتقدم 6 مراكز في مؤشر الحكومة الإلكترونية

وبحسب تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية لعام 2026، تقدمت الإمارات ستة مراكز مقارنة بنتائج عام 2024، عندما كانت تحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً، لتصل إلى المركز الخامس، وتنضم إلى قائمة الدول الخمس الأولى عالمياً في هذا المؤشر.

كما حققت الدولة المركز الأول عالمياً مناصفة مع 15 دولة في مؤشر المشاركة الإلكترونية، فيما تقدمت إلى المركز الثالث عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، بعد صعودها ثمانية مراكز مقارنة بالتصنيف السابق.

وتأتي هذه النتائج في إطار استراتيجية الإمارات للتحول الرقمي، التي تعتمد على تطوير شبكات الاتصالات، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية، وتقديم خدمات رقمية أكثر سرعة وسهولة واستباقية.

ويؤكد التقرير أن الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية وتطوير الخدمات الإلكترونية أصبح من الركائز الأساسية لتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية ودعم التنافسية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة.