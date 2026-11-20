دشن قطاع التنمية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية حملة توعوية بمحافظة المنيا للتعريف بمخاطر التلوث بالرصاص وسبل الوقاية منه، بمشاركة جمعيات أهلية وصحفيين وإعلاميين يمثلون مختلف الوسائل الإعلامية، في إطار جهود الهيئة لنشر الوعي المجتمعي بأحد أخطر أشكال التلوث التي تهدد صحة الإنسان، خاصة الأطفال والنساء الحوامل، وتُهدد بتشوه الأجنة.

وجاء تدشين الحملة خلال لقاء موسع جمع 12 صحفيًا وإعلاميًا إلى جانب ممثلين جمعيتي «رابطة المرأة العربية» بمركز المنيا، و«الشبان المسيحية » بمركز ملوي

وقالت ماجدة مجيد، رئيس المواقع التنموية بالهيئة الإنجيلية، إن الحملة تأتي برعاية منظمة «Pure Earth»، وهي منظمة دولية غير هادفة للربح تعمل على الحد من مخاطر التلوث بالرصاص والزئبق في دول العالم، وتتولى الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تبني الحملة في مصر، من خلال قطاع التنمية، وتنسيق جهود التوعية بمشاركة الجمعيات الأهلية والمؤسسات الإعلامية.

وأوضحت ماريان فؤاد، نائب رئيس المواقع التنموية بالهيئة الإنجيلية، أنه سبق اللقاء الرسمي للتدشين عدد من اللقاءات التشاورية والتأسيسية لوضع ملامح الحملة وآليات تنفيذها.

وألقت الدكتورة أسماء صابر، مدير الجودة والأمان الحيوي بإدارة الرصد البيئي بمديرية الصحة بالمنيا، محاضرة تناولت خلالها مخاطر الرصاص، المعروف باسم «القاتل الخفي»، وطرق تسلله إلى جسم الإنسان، والأضرار الصحية المترتبة على التعرض له، إلى جانب وسائل الوقاية وطرق علاج حالات التلوث بالرصاص.

وقام المشاركون بالحملة في صياغة رسائل إعلامية وتوعوية في صورة شعارات مختصرة «سلوجن»، لاستخدامها في الحملات الإعلامية وطرق الأبواب، فضلًا عن إعداد ملصقات تستهدف المناطق الحرفية، ومطبوعات مصورة تراعي احتياجات كافة الفئات لتبسيط المعلومات المتعلقة بمخاطر الرصاص وسبل تجنب التعرض له والإصابات المرتبطة به.

كما طرح المشاركون أفكارًا لتنفيذ تغطيات وحملات توعوية مبتكرة، وإعداد سيناريوهات لرسائل درامية ومصورة تتناول مخاطر التسمم بالرصاص، بما يسهم في تقديم المعلومات الصحية بصورة مبسطة وقريبة من الجمهور، ويعزز قدرة الرسائل الإعلامية على الوصول إلى مختلف الفئات المجتمعية.

وكانت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية قد سبقت التدشين الرسمي للحملة بتنفيذ جولات تجريبية لحملات طرق الأبواب، وتنظيم ندوات توعوية تمهيدية في عدد من المناطق الحرفية والصناعية وتجمعات الورش بمركزي المنيا وملوي، للتعريف بمخاطر التلوث بالرصاص، والاقتراب من المجتمعات الأكثر احتياجًا للتوعية بطبيعة مصادر التعرض له