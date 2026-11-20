بعث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية إلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، للاطمئنان على صحته، بعد إجرائه عملية جراحية، داعيًا المولى عز وجل أن يمنّ عليه بموفور الصحة والعافية، وأن يتمّ عليه نعمة الشفاء.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لجهود الشيخ سلطان القاسمي في دعم قضايا الأمة، من خلال مبادراته النوعية التي تسهم في خدمة علوم الدين، وتعزيز مكانة اللغة العربية وترسيخ قيمتها في نفوس النشء والشباب العربي.

وتوجه شيخ الأزهر بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يمنّ على سموه بالشفاء العاجل، وأن يعود سالمًا معافى لمواصلة عطائه ومبادراته ومشروعاته الثقافية والعلمية، في أقرب وقت، بمشيئة الله تعالى.