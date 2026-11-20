تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وعميق المواساة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ السابق، ورئيس حزب مستقبل مصر، في وفاة نجله المغفور له المهندس حسام عبد الوهاب، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة وأصدقاءه الصبر والسلوان.

وذكر شيخ الأزهر أن الفقيد الراحل ينتمي إلى أسرة عريقة ذات مكانة مرموقة في العلم والدين والقضاء، وقد ارتبط اسمها بتاريخ الأزهر الشريف في العصر الحديث، وبسيرة قادته الكبار، وفي مقدمتهم وزير الأوقاف وشيخ الأزهر الأسبق، وخريج جامعتي الأزهر والسوربون بفرنسا، العالم الجليل الشيخ مصطفى عبد الرازق، أحد أعلام الفكر الإسلامي والفلسفة الإسلامية، وصاحب المنهج الجديد في الدراسات الفلسفية في الأزهر الشريف وفي الجامعات المصرية، وكذلك شقيقه فضيلة الأستاذ الشيخ علي عبد الرازق، رحمهم الله، وجزاهم عن الأزهر الشريف وعن مصر خير الجزاء.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، سائلًا الله تعالى أن يربط على قلوبهم في هذا المصاب الجلل، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يجزيهم خير الجزاء على صبرهم واحتسابهم. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.