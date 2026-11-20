استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جهود الدولة المصرية في حماية حقوق الأطفال وتنمية قدراتهم وصناعة مستقبلهم، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، من خلال مجموعة من الإنفوجرافات التي نشرها عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلطت الضوء على أبرز المبادرات والجهود الحكومية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر (2024 - 2029)، وما حققته من نتائج إيجابية على مؤشرات صحة الأطفال ونموهم وتعلمهم.

وأوضح المركز أن جهود الدولة في هذا المجال تتنوع بين توفير الرعاية والحماية الاجتماعية، والتوسع في خدمات الطفولة المبكرة، وتعزيز الصحة والتغذية، إلى جانب حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة لنشأتهم وتنمية قدراتهم.

وفيما يتعلق بجهود الحماية والرعاية الاجتماعية، أشار المركز إلى توفير نحو 2.2 ألف وحدة سكنية في 20 محافظة، إلى جانب إتاحة أوعية ادخارية لـ447 من خريجي دور الرعاية حتى أكتوبر 2026، فضلًا عن وصول عدد الأطفال الذين ترعاهم الأسر البديلة إلى 12.5 ألف طفل، تتولى رعايتهم نحو 12.3 ألف أسرة، مقارنة بنحو 7 آلاف طفل عام 2014.

وفي إطار التوسع في خدمات تنمية الطفولة المبكرة، لفت المركز إلى وصول عدد الأطفال الملتحقين بالحضانات إلى 1.8 مليون طفل، موزعين على نحو 48.2 ألف حضانة، بمعدل إشغال بلغ 61% حتى أكتوبر 2026.

كما تضمنت الجهود تعزيز الحماية الرقمية للأطفال، من خلال إطلاق خدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر» في يوليو 2026، بهدف تأمين استخدام الأطفال للإنترنت وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا لهم.

وعلى صعيد الرعاية الصحية، أوضح المركز أن عدد الأطفال الذين خضعوا لفحص ضعف السمع بلغ 10.4 مليون طفل منذ سبتمبر 2019 وحتى أكتوبر 2026، فيما استفاد 4.2 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية من مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» منذ يناير 2025 وحتى منتصف نوفمبر 2026.

وأكد المركز أن هذه الجهود انعكست إيجابيًا على مؤشرات النماء المبكر للأطفال، حيث ارتفع مؤشر النماء المبكر للطفل إلى 93.4% عام 2025، مقابل 85.3% عام 2021، كما ارتفعت نسبة الأطفال الذين يسيرون على المسار النمائي الصحيح في مجال التعلم من 85.5% إلى 92.3%، وفي مجال النمو البدني من 93.8% إلى 97.1% خلال الفترة ذاتها.

وأضاف أن المؤشرات الصحية للأطفال شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث تراجع معدل انتشار الأنيميا بين الأطفال من 42.3% عام 2019 إلى 8% عام 2026، كما انخفض معدل انتشار التقزم من 6.9% إلى 4% خلال الفترة نفسها.

وأشار المركز إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة (2024-2029) تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان منذ سنواته الأولى، من خلال تكامل جهود الجهات المعنية وتطوير الخدمات المقدمة للأطفال، بما يضمن تنشئة أجيال تتمتع بصحة جيدة، وتحظى بفرص عادلة للتعلم والنمو والحماية، ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للمجتمع المصري.