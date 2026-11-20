على عكس العديد من الأطعمة المُحلّاة بالسكر المضاف، تحتوي فواكه على سكر طبيعي إلى جانب الألياف والفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي تعزز الصحة العامة.

ولكن إذا كنت تراقب كمية السكر التي تتناولها، فقد يكون من المفيد الحد من الفواكه الغنية بالسكر والتركيز بدلاً منها على الفواكه ذات المحتوى الأقل من السكر. فبينما تحتوي بعض الفواكه الشائعة -مثل العنب والكمثرى والأناناس- على كميات أكبر من السكريات الطبيعية، تحتوي أنواع أخرى -مثل التوت والبطيخ- على مستويات أقل.

الفواكه الأكثر احتواءً على السكريات الطبيعية



تختلف كمية السكر الطبيعي في الفاكهة باختلاف نوعها وحجم الحصة المتناولة. وتُعد الفواكه الطازجة التالية من بين تلك التي تحتوي على أعلى نسب من السكر في الحصة الواحدة المعتادة:

1. العنب

السكر الطبيعي في الحصة الواحدة: حوالي 25 جراماً

حجم الحصة: كوب واحد

يحتوي العنب على "البوليفينولات"، وهي مركبات نباتية قد تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي ودعم صحة القلب. كما يوفر العنب فيتامين "ك" (Vitamin K)، الذي يلعب دوراً مهماً في صحة العظام وتجلط الدم.

2. التفاح

السكر الطبيعي في الحصة الواحدة: حوالي 24 جراماً

حجم الحصة: تفاحة واحدة متوسطة الحجم

يحتوي التفاح على كمية من السكر الطبيعي تفوق ما يدركه الكثيرون، لكنه في الوقت ذاته مصدر غني بـ "البكتين"، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان. يدعم البكتين صحة الأمعاء ويساعد في إبطاء عملية الهضم، مما يسهم في ارتفاع أكثر تدرجاً لمستوى السكر في الدم بعد تناوله.

3. المانجو

السكر الطبيعي في الحصة الواحدة: حوالي 23 جراماً

حجم الحصة: كوب واحد (مقطع)

تُعد المانجو واحدة من أكثر الفواكه الطازجة حلاوة، لكنها في الوقت نفسه غنية بالعناصر الغذائية. فالحصة الواحدة منها تُعد مصدراً ممتازاً لفيتامين "ج" (Vitamin C)، الذي يدعم وظائف الجهاز المناعي ويساعد الجسم على إنتاج الكولاجين الضروري لصحة الجلد والعظام والأنسجة الضامة.

4. الكرز

السكر الطبيعي في الحصة الواحدة: حوالي 20 جراماً

حجم الحصة: كوب واحد

يكتسب الكرز الحلو لونه الأحمر الزاهي من "الأنثوسيانينات"، وهي مركبات مضادة للأكسدة قد تساعد في تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب. كما يوفر الكرز فيتامين "ج" والبوتاسيوم؛ وهو معدن يدعم الوظائف السليمة للعضلات والأعصاب والقلب.

5. الكمثرى

السكر الطبيعي في الحصة الواحدة: حوالي 17 جراماً

حجم الحصة: ثمرة كمثرى متوسطة الحجم

توفر ثمرة الكمثرى الواحدة حوالي 6 جرامات من الألياف، مما يجعلها واحدة من أكثر الفواكه غنىً بالألياف. تدعم الألياف صحة الجهاز الهضمي، وتزيد من الشعور بالشبع، كما قد تساعد في الحفاظ على مستويات صحية للكوليسترول.

6. الأناناس

السكر الطبيعي في الحصة الواحدة: حوالي 16 جراماً

حجم الحصة: كوب واحد (مقطع إلى قطع صغيرة)

يحتوي الأناناس على "البروميلين" (bromelain)، وهي مجموعة من الإنزيمات التي تساعد في تكسير البروتينات أثناء عملية الهضم. كما يُعد الأناناس مصدراً ممتازاً لفيتامين "سي" (C)، ويوفر معدن المنجنيز الضروري لصحة العظام وعمليات التمثيل الغذائي للطاقة.

7. الموز

السكر الطبيعي في الحصة الواحدة: حوالي 14 جراماً

حجم الحصة: ثمرة موز متوسطة الحجم

يشتهر الموز بمحتواه العالي من البوتاسيوم. كما يوفر فيتامين "ب6" (B6)، الذي يساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، ويدعم صحة الدماغ والجهاز المناعي. وبفضل مزيجه من الكربوهيدرات والعناصر الغذائية، يُعتبر الموز وجبة خفيفة مثالية قبل ممارسة التمارين الرياضية أو بعدها.

