لا يؤثر سمك السلمون واللحم البقري قليل الدسم بشكل مباشر على مستوى السكر في الدم، وذلك لغناهما بالبروتين وقلة احتوائهما على الكربوهيدرات.

ولا يكمن الفرق الأكبر في مستوى السكر في الدم بعد تناول وجبة واحدة، بل في تأثيرهما طويل الأمد على حساسية الأنسولين، وصحة القلب، وخطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

كيف يؤثر سمك السلمون على نسبة السكر في الدم

لا يحتوي سمك السلمون على أي كربوهيدرات، لذا فهو لا يرفع مستوى السكر في الدم بشكل مباشر. توفر حصة 85 جراماً منه حوالي 22 جراماً من البروتين، ما يساعد على إبطاء عملية الهضم والشعور بالشبع بين الوجبات.

يعتبر سمك السلمون أحد أغنى مصادر EPA وDHA، وهما نوعان من الدهون أوميغا 3 التي تم ربطها بانخفاض الالتهاب وتحسين حساسية الأنسولين.

تشير حساسية الأنسولين إلى مدى استجابة خلايا جسمك للأنسولين .

عندما تتحسن حساسية الأنسولين، يستطيع جسمك نقل الجلوكوز من مجرى الدم إلى خلاياك بكفاءة أكبر.

يُعدّ سمك السلمون مفيداً لصحة القلب أيضاً، فمرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بمقدار الضعف، لذا فإن الأطعمة التي تدعم صحة القلب ذات أهمية خاصة.

تشير بعض الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك بانتظام قد يكون لديهم خطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

سمك السلمون أم اللحم البقري؟

كيف يؤثر لحم البقر على نسبة السكر في الدم

سمك السلمون، لا يحتوي لحم البقر تقريبًا على الكربوهيدرات وهو غني بالبروتين.

توفر حصة 85 جرامًا من لحم البقر قليل الدهن ما بين 22 و25 جرامًا من البروتين، وذلك حسب نوع القطعة.

يكمن الاختلاف الأكبر بين لحم البقر وسمك السلمون في نوع الدهون التي يحتويان عليها.

تحتوي بعض قطع لحم البقر على نسبة دهون مشبعة أعلى من سمك السلمون.

ورغم أن الدهون المشبعة لا ترفع مستوى السكر في الدم بشكل مباشر، إلا أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المشبعة ترتبط بمقاومة الأنسولين مع مرور الوقت.

تشير الأبحاث إلى أن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء بانتظام قد يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

ووجدت إحدى الدراسات، أن الأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من اللحوم الحمراء كانوا أكثر عرضة بنسبة 62% للإصابة بداء السكري من النوع الثاني مقارنةً بمن تناولوا كميات أقل.

وكان الخطر أعلى بالنسبة للحوم المصنعة مثل لحم الخنزير المقدد والنقانق والهوت دوج.

لا يعني ذلك أن عليك تجنب لحم البقر، فاختيار القطع قليلة الدهون، مثل لحم الخاصرة، أو لحم الفخذ، أو لحم الفخذ، أو اللحم المفروم بنسبة 90% من اللحم قليل الدهن، يساعدك على الحصول على كمية وافرة من البروتين مع الحد من الدهون المشبعة.

كما أن لحم البقر الذي يتغذى على العشب يحتوي عادةً على نسبة أقل من الدهون الكلية والمشبعة، ونسبة أعلى قليلاً من أحماض أوميجا 3 الدهنية مقارنةً بلحم البقر الذي يُربى بالطرق التقليدية.



أيهما أفضل لمستوى السكر في الدم؟

يُعدّ كلٌّ من سمك السلمون ولحم البقر قليل الدهن خيارين جيدين للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم بعد الوجبات.

مع ذلك، قد يتفوق سمك السلمون على المدى الطويل لاحتوائه على أحماض أوميجا - 3 الدهنية التي ترتبط بتحسين حساسية الأنسولين وتقليل الالتهابات.

كما أنه يحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة مقارنةً بالعديد من أنواع لحم البقر.

مع ذلك، يُمكن أن يكون اللحم البقري قليل الدسم خيارًا مغذيًا عند تناوله باعتدال.

احرص على ألا تتجاوز كمية اللحم الأحمر المطبوخ 340 إلى 510 جرامات (أو ما يُعادل ثلاث حصص) أسبوعيًا.

عوامل أخرى تؤثر على نسبة السكر في الدم

سواء اخترت سمك السلمون أو اللحم البقري، فإن نمطك الغذائي العام هو الأهم.

هذه العادات الغذائية قد تساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم:

تناول البروتين مع الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضراوات والبقوليات والفواكه والحبوب الكاملة.

اختر طرق الطهي مثل الشواء أو الخبز أو التحميص أو القلي الهوائي بدلاً من القلي العميق.

أضف الدهون الصحية من أطعمة مثل المكسرات والبذور والأفوكادو أو زيت الزيتون.

قلل من تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر المضاف، لأنها قد تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة أكبر.

قم بإعداد وجبات متوازنة عن طريق ملء نصف طبقك بالخضراوات غير النشوية، وربع الطبق بالبروتين، وربع الطبق بالكربوهيدرات.