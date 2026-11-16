اللحم المفروم أم البيض؟.. أيهما غني بالبروتين أكثر

اللحم المفروم والبيض غنيّان بالعناصر الغذائية، ولكلٍّ منهما فوائده الخاصة ولا يُعتبر أحدهما بروتينًا "أكثر صحة" من الآخر، ويعتمد الخيار الأمثل على أهدافك الصحية الشخصية.

يحتوي اللحم المفروم على نسبة بروتين أعلى لكل حصة



اللحم المفروم والبيض بروتينات كاملة، وهذا يعني أن كلًّا منهما يزوّد الجسم بجميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها لبناء العضلات وإصلاحها.



ومع ذلك، يوفر اللحم المفروم بروتينًا أكثر بكثير لكل وجبة مقارنة بالبيض.

تحتوي حصة قياسية من لحم البقر المفروم المطبوخ بنسبة 90٪ ووزنها 3.5 أونصة (100 جرام) على حوالي 26 غرامًا من البروتين.

توفر نفس الحصة التي تزن 3.5 أونصة (100 جرام) من البيض الكامل المطبوخ والمسلوق جيدًا (حوالي بيضتين كبيرتين) حوالي 13 جرامًا من البروتين.



يُعدّ اللحم المفروم خيارًا ممتازًا للبروتين للأشخاص الذين يحتاجون إلى وقتٍ كافٍ للتعافي العضلي. إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام، أو تركز على بناء العضلات ، أو تتعافى من إصابة، فإنّ محتوى البروتين العالي في اللحم المفروم يُمكن أن يُلبي احتياجات جسمك المتزايدة بشكلٍ أفضل.



اللحم المفروم أم البيض

يحتوي البيض على نسبة أقل من الدهون المشبعة



يحتوي البيض على نسبة دهون مشبعة أقل من اللحم المفروم. الدهون المشبعة هي نوع من الدهون التي تزيد من مستوى الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحتوي حصة 3.5 أونصة من اللحم البقري المفروم قليل الدهن بنسبة 90% على حوالي 12 غرامًا من الدهون الكلية، منها حوالي 5 غرامات من الدهون المشبعة.

تحتوي حصة 3.5 أونصة من البيض الكامل (حوالي بيضتين كبيرتين) على حوالي 10 غرامات من الدهون الكلية. من بينها، حوالي 3-4 غرامات من الدهون المشبعة.

إذا كنت تفضل اللحم المفروم، يمكنك تقليل الدهون المشبعة باختيار الأنواع قليلة الدسم. ابحث عن لحم مفروم بنسبة دهون تتراوح بين 90 و93% بدلاً من الأنواع الشائعة بنسبة 70-80%. كما أن لحم البقر الذي يتغذى على العشب يحتوي على نسبة أقل من الدهون الكلية والمشبعة، وتركيزات أعلى من أحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة مقارنةً بلحم البقر التقليدي (الذي يتغذى على الحبوب).



يحتوي اللحم المفروم على نسبة أقل من الكوليسترول الغذائي



يحتوي اللحم المفروم على كمية أقل بكثير من الكوليسترول الغذائي مقارنةً بالبيض. الكوليسترول الغذائي هو الكوليسترول الموجود في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان.

تحتوي بيضتان كبيرتان على 373 ملليغرام من الكوليسترول، وكلها موجودة في صفار البيض.

تحتوي حصة 3.5 أونصة من اللحم البقري المفروم قليل الدهن بنسبة 90% على حوالي 88 ملليغرام من الكوليسترول.

لسنوات عديدة، أوصى الخبراء بتقليل تناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول، مثل البيض. إلا أن الأبحاث الحديثة تُظهر أن الكوليسترول الغذائي، بالنسبة لمعظم الناس، لا يرفع مستويات الكوليسترول في الدم بشكل ملحوظ كما تفعل الدهون المشبعة.

مع ذلك، إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول أو مرض السكري، فقد يوصي طبيبك بتقليل تناول صفار البيض إلى بضع مرات في الأسبوع.

يحتوي البيض على المزيد من فيتامين د ومضادات الأكسدة

يُوفّر البيض مزيجاً أوسع من الفيتامينات المحددة، بما في ذلك بعض الفيتامينات التي يصعب الحصول عليها عادةً من الطعام وحده. وتشمل هذه الفيتامينات ما يلي:

الكولين: يُعدّ البيض من أفضل المصادر الطبيعية للكولين . الكولين عنصر غذائي أساسي يستخدمه الجسم لإنتاج مواد ضرورية لوظائف الدماغ والأعصاب. يستخدم الدماغ والجهاز العصبي الكولين لتنظيم المزاج والذاكرة والتحكم العضلي.

فيتامين د: البيض هو أحد الأطعمة القليلة الغنية بشكل طبيعي بفيتامين د ، والذي يساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم لبناء عظام قوية ويدعم جهاز المناعة.

مضادات الأكسدة: يحتوي صفار البيض على مضادات الأكسدة اللوتين والزياكسانثين. تحمي هذه المركبات المضادة للأكسدة عينيك من التلف وتدعم صحة البصر على المدى الطويل.





اللحم المفروم أغنى بالمعادن وفيتامينات ب



يُعد اللحم المفروم مصدراً ممتازاً للمعادن التي يحتاجها جسمك، وخاصة تلك التي تدعم الطاقة والمناعة.

الحديد: يحتوي اللحم المفروم على حديد الهيم، وهو نوع يمتصه الجسم بسهولة ويستخدمه. أما البيض فيحتوي على حديد غير الهيم، وهو نوع يمتصه الجسم بصعوبة أكبر. هذا الاختلاف مهم في حالة الإصابة بفقر الدم (انخفاض مستوى الحديد)، لأن الحديد ينقل الأكسجين عبر مجرى الدم ويساعد على منع الشعور بالتعب.

بسبب الحديد الهيمي، يحصل جسمك على كمية من الحديد القابل للاستخدام من اللحم المفروم تتراوح بين خمسة إلى ستة أضعاف الكمية الموجودة في البيض.

الزنك: يُعد اللحم المفروم مصدراً غنياً بالزنك . يُقوي الزنك جهاز المناعة ويُساعد على التئام الجروح.

فيتامينات ب: يحتوي اللحم المفروم على نسبة عالية من فيتامينات ب، بما في ذلك فيتامين ب12. يُعد فيتامين ب12 ضروريًا لوظيفة الأعصاب، وتكوين خلايا الدم الحمراء الجديدة، وتكسير الطعام الذي تتناوله وتحويله إلى طاقة.







أيهما يجب أن تختار البيض أم اللحم المفروم؟



اختر اللحم المفروم إذا:

أنت بحاجة إلى نسبة عالية من البروتين والمعادن الأساسية: يحتوي اللحم البقري المفروم على أكبر كمية من البروتين لكل حصة (26 جرامًا مقابل 13 جرامًا).



أنت معرض لخطر نقص الحديد: يعتبر اللحم المفروم أفضل مصدر غذائي للحديد الهيمي عالي الامتصاص، وهو أمر بالغ الأهمية لمكافحة التعب والحفاظ على الطاقة.



أنت بحاجة إلى فيتامين ب12 والزنك: فهو يوفر كميات أكبر بكثير من هذه العناصر الغذائية الأساسية لصحة الأعصاب وجهاز المناعة القوي.

إن اختيار اللحم المفروم قليل الدهن (90% لحم أو أكثر) يمكن أن يساعد في تقليل تناول الدهون المشبعة وحماية صحة القلب.

اختر البيض إذا:

إذا كنت ترغب في الحد من الدهون المشبعة: فإن البيض يحتوي على نسبة أقل بكثير من الدهون المشبعة مقارنة باللحم البقري المفروم العادي، مما يجعله أفضل لصحة القلب.



أنت بحاجة إلى الكولين وفيتامين د: البيض هو أحد أغنى المصادر الغذائية الطبيعية لهذين العنصرين الغذائيين المهمين، واللذين يدعمان وظائف الدماغ والعظام القوية.



تريد حماية صحة عينيك: مضادات الأكسدة اللوتين والزياكسانثين الموجودة في صفار البيض تساعد في الحفاظ على صحة الرؤية على المدى الطويل.

يوصي معظم خبراء التغذية بتناول مجموعة متنوعة من مصادر البروتين بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد فقط.



إن إدراج كل من اللحم المفروم والبيض في نظامك الغذائي الأسبوعي يمنحك الفوائد الغذائية لكل منهما مع الحفاظ على نظامك الغذائي متنوعًا ومتوازنًا.