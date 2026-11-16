قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من عرش أوروبا إلى حافة الانهيار.. كيف فقد منتخب إيطاليا هيبته في كرة القدم؟
موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم 16 نوفمبر بالمحافظات
ذكر نبوي للحفظ من البلاء المفاجئ.. ردده 3 مرات بهذه الكيفية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين 16-11-2026
لتدريب التلاميذ على الامتحانات|عقد التقييم المبدئي لأولى و2 ابتدائي.. 24 نوفمبر
الحرس الثوري: 6 ناقلات نفط تعرضت لحوادث في مضيق هرمز
عقوبات الغياب في رمضان .. تحذير عاجل لطلاب المدارس
هيئة بريطانية: 4 مسلحين يهددون ناقلة نفط قبالة سواحل اليمن
سلالة جديدة من كوفيد.. الصحة العالمية تحذر من أعراض شبيهة بالإنفلونزا
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. آخر تحديث
كيف تعامل الهلال الأحمر المرضى الفلسطينيين.. وهكذا ودع المتعافين
وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم جوي واسع يستهدف روسيا.. عمدة موسكو يعلن التصدي لـ 600 مسيرة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، التصدي لهجوم جوي واسع بنحو 600 طائرة مسيرة أُطلقت من أوكرانيا باتجاه العاصمة، في واحدة من أكبر الهجمات التي تعرضت لها المدينة خلال العام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية «تاس» أن الهجوم الأوكراني الذي استهدف موسكو بمئات الطائرات المسيرة، أمس، يُعد الأكبر من نوعه منذ بداية العام.

وفي تطور متصل، أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية اندلاع حرائق في 4 منشآت صناعية بالمقاطعة، جراء هجوم بطائرات مسيرة، دون أن تتوافر تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية.

عمدة العاصمة الروسية موسكو موسكو سيرجي سوبيانين 600 طائرة مسيرة أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام

محمد صلاح

عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر أمام تشاد

هيئة الدواء

شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة

الطقس في مصر

تحذير عاجل من الأرصاد: الليلة 2 صباحا ضباب يغطي الطرق.. توخوا الحذر أثناء القيادة

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات الجديدة 2027.. قرار هام من التأمينات وبشرى أول يناير لهؤلاء

أسعار الخضروات

موعد انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس والبصل في الأسواق.. الفلاحين تجيب

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

إبراهيم سعيد ومحمد صلاح

إبراهيم سعيد يرد على منتقديه بعد تحدي محمد صلاح: تاريخي بيتكلم عنى والملعب هو الفيصل

ترشيحاتنا

مصطفي شوبير

يمتلك كل المؤهلات.. جراديشار يرشح مصطفى شوبير للاحتراف الأوروبي وزيزو الأفضل

جراديشار

جراديشار عن غرفة ملابس الأهلي: التعامل مع كل هؤلاء النجوم صعب

هشام نصر

هشام نصر: فكرة تعيين حسام الزناتي كمدير رياضي لم تنتهي.. وهذه الرؤية المستقبلية

بالصور

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم 16 نوفمبر بالمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد