هجوم جوي واسع يستهدف روسيا.. عمدة موسكو يعلن التصدي لـ 600 مسيرة

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، التصدي لهجوم جوي واسع بنحو 600 طائرة مسيرة أُطلقت من أوكرانيا باتجاه العاصمة، في واحدة من أكبر الهجمات التي تعرضت لها المدينة خلال العام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية «تاس» أن الهجوم الأوكراني الذي استهدف موسكو بمئات الطائرات المسيرة، أمس، يُعد الأكبر من نوعه منذ بداية العام.

وفي تطور متصل، أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية اندلاع حرائق في 4 منشآت صناعية بالمقاطعة، جراء هجوم بطائرات مسيرة، دون أن تتوافر تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية.