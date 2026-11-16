وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

في مشهد مؤثر تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، توفي مؤذن أحد المساجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين خلال أذان صلاة العصر، بعد سنوات اعتاد خلالها رفع الأذان للصلوات الخمس يوميًا.

وبحسب رواية أحد المتابعين، بدأ المؤذن الأذان كعادته، مرددًا: «أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله»، قبل أن يتوقف فجأة، وبعد ثوانٍ سمع المصلون صوت شاب صغير يستكمل الأذان من بداية «حي على الصلاة» حتى نهايته.

وأضاف صاحب المنشور أنه علم بعدها من خلال ميكروفون المسجد بوفاة المؤذن عقب انتهائه من ترديد الشهادتين، في واقعة أثارت حالة من التأثر بين المتابعين، الذين دعوا له بالرحمة والمغفرة، وأن يرزقهم الله جميعًا



