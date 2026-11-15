إستعرضا بدراجاتهم النارية .. القبض على شخصين يضايفان الفتيات بشوارع القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد "دراجة نارية" وآخر بآداء حركات إستعراضية ومضايقة الفتيات أمام إحدى المدارس بأحد الشوارع بالقاهرة.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها ومستقلها (سباك ، حارس عقار - مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 11/ الجارى حال سيرهما أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم محل سكنهما فى إطار اللهو والإستعراض.





تم التحفظ على الدراجة النارية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





