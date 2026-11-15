سقوط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على عملاء شركات التمويل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين ، سيدة - مقيمين بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والإحتيال على عملاء شركات التمويل الإستهلاكى والمدفوعات المختلفة من خلال إنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الإجتماعى والإعلان من خلالها عن قدرتهم على إمكانية تسييل رصيد محافظهم لدى تلك الشركات "على خلاف الحقيقة"، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بياناتهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية مختلفة.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وضُبط بحوزتهم (18هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى"، عدد من شرائح الهواتف المحمولة) وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وأضافوا بإرتكاب (9 وقائع) بذات الأسلوب.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





