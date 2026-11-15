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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على سائق سيارة نقل صدم ميكروباص في الشرقية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قائد سيارة "ربع نقل" لقيامه بالسير برعونة والإصطدام بسيارة "ميكروباص" وإحداث تلفيات بها حال سيره بأحد الطرق بالشرقية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (طالب "يحمل رخصة قيادة سارية" – مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 8 نوفمبر أثناء سيره بأحد الطرق بنطاق محل إقامته فى إطار اللهو والإستعراض ، ونفى قيامه بالإصطدام بأية سيارات.
 

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سيارة

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