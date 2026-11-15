تشييع جنازة شقيقة ربيع ياسين في مسقط رأسه بمدينة الفشن ببني سويف

شيّع أهالي مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، مساء اليوم، جثمان الحاجة صباح ياسين، شقيقة ربيع ياسين، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن بين أفراد الأسرة وأهالي المدينة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الفقيدة عقب صلاة العشاء بمسجد الشيخ شمردل ابو علي بمدينة الفشن، قبل نقل جثمانها إلى مقابر العائلة ومواراتها الثرى.

كان عمر ربيع ياسين، نجل الكابتن ربيع ياسين، أعلن وفاة عمته الحاجة صباح ياسين، عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، نعى خلاله الفقيدة، وطالب متابعيه بالدعاء لها بالرحمة

والمغفرة.

في سياق متصل، أعلن عمر ربيع ياسين إقامة عزاء الفقيدة غدًا بشارع عدلي باشا بمدينة الفشن، داعيًا الأهل والأصدقاء إلى الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

واختتم نجل الكابتن ربيع ياسين منشوره بقوله: «نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.. البقاء لله».

