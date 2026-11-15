رئيس جامعة بني سويف يؤكد أهمية ابتكار برامج جديدة لجذب الطلاب الوافدين

ترأس الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مجلس كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة رقم 161، بحضور الدكتورة سماء الدق عميد الكلية، والدكتورة مي محمد رسلان وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور حسام نصار وكيل الكلية لشؤون البيئة، والدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الجامعة بالمجهود الكبير الذي بذله الدكتور محمد خضر في تأسيس الكلية ووضع لبناتها الأولى، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة جهد جماعي ورؤية علمية واضحة.

وأكد أهمية العمل على جذب الطلاب الوافدين من خلال ابتكار برامج جديدة تلبي احتياجات الصناعة، وتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية، مشددًا على ضرورة التعاون مع المؤسسات الصناعية الكبرى لفتح آفاق للتدريب التطبيقي والبحث المشترك، بما يضمن ايجاد حلول علمية لمشكلات الإنتاج والبيئة.

كما ناقش المجلس سبل تطوير البحث العلمي والنشر في المجلات الدولية، ورفع جودة الرسائل العلمية، ودعم الباحثين الشباب للمنافسة في التصنيفات العالمية.

من جانبها، أكدت الدكتورة سماء الدق أن المجلس ناقش لائحة السلامة والصحة المهنية لقسم علوم البيئة والتنمية الصناعية، وكذلك المقررات التكميلية للقسم، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وبحثية آمنة ومتوافقة مع المعايير المعتمدة.

كما ناقش المجلس المقترح المقدم بشأن الموافقة على 10 منح دكتوراه لدعم الباحثين، بهدف تشجيع التميز العلمي وتخفيف الأعباء عن الباحثين المتميزين، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال دراساتهم في تخصصات نادرة تخدم أولويات الدولة.