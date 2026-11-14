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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كلية التربية بجامعة بني سويف تطلق أولى حلقات سلسلة «كبسولة نفسية» للتوعية بالاستهواء الفكري

تربية بني سويف
تربية بني سويف

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أطلقت وحدة الدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسري بكلية التربية، أولى حلقات سلسلتها التوعوية «كبسولة نفسية»، تحت عنوان «الاستهواء الفكري»، بهدف نشر الوعي النفسي والفكري بين الطلاب، وتعزيز قدرتهم على التفكير المستقل والتمييز بين الأفكار والمعلومات.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور حمادة محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة قرني، عميد الكلية، والدكتور محمد مصطفى طه، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نرمين محمود عبده، المدير التنفيذي لوحدة الدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسري بالكلية.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من إيمان الوحدة بأهمية بناء شخصية جامعية واعية، تمتلك القدرة على التمييز بين الأفكار، واتخاذ القرارات بصورة مستقلة، ومواجهة محاولات التأثير الفكري غير الواعي، تحت شعار: "فكر بنفسك.. تحقق قبل أن تصدق.. ولا تنسق وراء الآخرين"، حيث تتناول الكبسولة مفهوم الاستهواء الفكري، وأبرز مظاهره وتأثيراته على تفكير الفرد وقناعاته وسلوكياته، إلى جانب تقديم مجموعة من النصائح والإرشادات التي تساعد الطلاب على تنمية مهارات التفكير النقدي، والتحقق من المعلومات قبل تصديقها، وعدم الانسياق وراء آراء الآخرين أو التأثر بالأفكار دون وعي أو تمحيص.


وأكد الدكتور أسامة قرني  أن سلسلة «كبسولة نفسية» تأتي ضمن جهود الجامعه لتعزيز الوعي النفسي والاجتماعي والفكري لدى الطلاب، وترسيخ ثقافة الحوار والتفكير الواعي، بما يسهم في إعداد جيل أكثر نضجًا وقدرة على التعامل مع الأفكار والمعلومات بمسئولية واستقلالية.

بني سويف جامعة بني سويف تربية بني سويف

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