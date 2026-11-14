محو أمية 303 من العاملين بمدارس بني سويف ضمن مبادرة "مديرية بلا أمية"

نفذت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، مبادرة "مديرية بلا أمية"، ضمن فعاليات مبادرة التعلم مدى الحياة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للقضاء على الأمية وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، وإتاحة فرص التعليم لجميع فئات المجتمع

وشهدت المبادرة تنظيم امتحانات لعمال المدارس على مستوى المحافظة ممن لم يحصلوا على شهادة محو الأمية لإتاحة الفرصة أمامهم لاجتياز الاختبارات واستخراج الشهادات، بما يستهدف الوصول إلى مدارس خالية من الأمية بين العاملين بها

وأسفرت المرحلة الأولى عن نجاح 303 من العاملين، حيث جرى تسليم شهادات محو الأمية للناجحين، فيما تتواصل إجراءات تسليم باقي الشهادات للمستحقين من خلال المدارس التابعين لها.

جاء ذلك بحضور د. عصام وكيل وزارة التربية والتعليم، أسامة ويليام مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ببني سويف.