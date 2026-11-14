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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بمشاركة عدد من وزراء البلدين.. وزير الخارجية يترأس أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة

وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت لترؤس أعمال الجنة المصرية الكويتية المشتركة
وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت لترؤس أعمال الجنة المصرية الكويتية المشتركة
فرناس حفظي

يتوجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ١٤ نوفمبر، إلى دولة الكويت الشقيقة، لترؤس أعمال الدورة ١٤ للجنة المصرية الكويتية المشتركة، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية من البلدين.

وتأتي أعمال اللجنة في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، ودفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي الكويت الدورة ١٤ للجنة المصرية الكويتية القضايا الإقليمية

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