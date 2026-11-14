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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني تعزيز التعاون في الأمن الغذائي والطاقة وتسوية الأزمة الأوكرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ١٣ نوفمبر، السيد أندريه سيبيها، وزير خارجية أوكرانيا، خلال حضورهما منتدى صير بني ياس بالإمارات.

 أكد الوزيران التطلع إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمن الغذائي والطاقة، كما أعرب الوزير عبد العاطي عن الحرص على استضافة مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب، مستعرضاً ما تمتلكه من مقومات جغرافية وبنية تحتية ولوجستية تؤهلها للاضطلاع بهذا الدور وتعزيز أمن سلاسل الإمداد.

 كما تناول الوزيران تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر للتوصل إلى تسوية سلمية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما ينهي الصراع وتداعياته، ويضمن حرية الملاحة في البحر الأسود واستقرار سلاسل إمداد الحبوب.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أندريه سيبيها وزير خارجية أوكرانيا منتدى صير بني ياس الإمارات

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