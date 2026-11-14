توفى على المنبر أثناء خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف ينعى إمام مسجد بالأقصر

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، الشيخ حمادة عبد الوهاب علي، إمام وخطيب مسجد خالد بن الوليد بمنطقة حاجر كومير التابعة لمديرية أوقاف الأقصر، والذي وافته المنية أثناء إلقائه خطبة الجمعة، وهو يؤدي رسالته الدعوية على المنبر.

وأعرب وزير الأوقاف عن حزنه لرحيل الإمام، مشيرا إلى أن الفقيد رحل وهو يؤدي واجبه في خدمة بيوت الله ونشر تعاليم الدين، بعدما وافته المنية على المنبر عقب نطقه بالشهادة، في مشهد يجسد إخلاصه لرسالته وأداءه لأمانة الدعوة حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

وتقدم الوزير بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه بمديرية أوقاف الأقصر، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.