متحدث اللجنة المصرية: مصر لم تتخلَّ عن غزة وهي الأكثر مساندة للفلسطينيين

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، أن مصر لم تتخلَّ عن القطاع، وكانت الدولة الوحيدة التي ساندت العائلات الفلسطينية خلال الأزمة، مشيرًا إلى أن المساعدات المصرية كان لها حضور واضح خلال أزمة المنخفض الجوي، من خلال القوافل التي حملت الخيام والدقيق والفرشات والبطانيات إلى المتضررين.

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن مصر تدخلت مباشرة لإدخال قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، في وقت كانت فيه العائلات تواجه غرق الخيام وتلف مستلزماتها الأساسية، موضحًا أن القوافل المصرية ساهمت في توفير خيام جديدة واحتياجات ضرورية للنازحين.

وأشار إلى أن المساعدات المصرية تركت بصمة واضحة داخل القطاع، لافتًا إلى أن المواطنين يشاهدون المعدات المصرية والفرق العاملة على الأرض في شوارع غزة، وهو ما يعكس وجود الجهود المصرية ميدانيًا إلى جانب العائلات الفلسطينية، وليس فقط من خلال تقديم المساعدات.

وأوضح منصور أن دور اللجنة المصرية لا يقتصر على إغاثة العائلات خلال الأزمات الجوية أو تجديد الخيام المتضررة، بل يمتد أيضًا إلى جهود أخرى تستهدف إصلاح ذات البين والحفاظ على النسيج المجتمعي الفلسطيني، بما يعزز التماسك بين أبناء المجتمع في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وجدد المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة التأكيد على أهمية استمرار المساندة المصرية للفلسطينيين، في ظل اعتماد العائلات داخل غزة على المساعدات بدرجة أساسية، وما تواجهه من احتياجات متزايدة مع تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية.