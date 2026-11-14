شركتا طيران هاواي وألاسكا تستأنفان جميع الرحلات الجوية

نشرت وزارة النقل الأمريكية في هاواي بيانًا على منصة "إكس" في حوالي الساعة 1:05 مساءً بالتوقيت المحلي، ذكرت فيه أن "شركتي طيران هاواي وألاسكا أكدتا استئناف جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى الساحل الغربي".
كما أعلن مطار سان فرانسيسكو الدولي السماح للرحلات المتجهة إلى المحيط الهادئ بالإقلاع.
ونقلت فوكس نيوز عن إدارة الطيران الفدرالي الأمريكية القول: بدأنا رفع القيود تدريجيا واستئناف العمليات.
فيما ذكرت خدمات مراقبة الحركة الجوية: رفع التدابير التي فُرضت في وقت سابق في المطارات الرئيسية.
وأشارت خدمات مراقبة الحركة الجوية كذلك إلى رفع التدابير التي فُرضت في وقت سابق في المطارات الأمريكية.