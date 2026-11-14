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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شركتا طيران هاواي وألاسكا تستأنفان جميع الرحلات الجوية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

نشرت وزارة النقل الأمريكية  في هاواي بيانًا على منصة "إكس" في حوالي الساعة 1:05 مساءً بالتوقيت المحلي، ذكرت فيه أن "شركتي طيران هاواي  وألاسكا  أكدتا استئناف جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى الساحل الغربي".


كما أعلن ‏مطار سان فرانسيسكو الدولي السماح للرحلات المتجهة إلى المحيط الهادئ بالإقلاع.

ونقلت ‏فوكس نيوز عن إدارة الطيران الفدرالي الأمريكية القول: بدأنا رفع القيود تدريجيا واستئناف العمليات.

فيما ذكرت ‏خدمات مراقبة الحركة الجوية: رفع التدابير التي فُرضت في وقت سابق في المطارات الرئيسية.

وأشارت ‏خدمات مراقبة الحركة الجوية كذلك إلى رفع التدابير التي فُرضت في وقت سابق في المطارات الأمريكية.

وزارة النقل الأمريكية شركتي طيران هاواي وألاسكا مطارات أمريكا توقف الرحلات الجوية في أمريكا إدارة الطيران الفدرالي الأمريكية

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