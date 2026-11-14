شركتا طيران هاواي وألاسكا تستأنفان جميع الرحلات الجوية

نشرت وزارة النقل الأمريكية في هاواي بيانًا على منصة "إكس" في حوالي الساعة 1:05 مساءً بالتوقيت المحلي، ذكرت فيه أن "شركتي طيران هاواي وألاسكا أكدتا استئناف جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى الساحل الغربي".



كما أعلن ‏مطار سان فرانسيسكو الدولي السماح للرحلات المتجهة إلى المحيط الهادئ بالإقلاع.

ونقلت ‏فوكس نيوز عن إدارة الطيران الفدرالي الأمريكية القول: بدأنا رفع القيود تدريجيا واستئناف العمليات.

فيما ذكرت ‏خدمات مراقبة الحركة الجوية: رفع التدابير التي فُرضت في وقت سابق في المطارات الرئيسية.

وأشارت ‏خدمات مراقبة الحركة الجوية كذلك إلى رفع التدابير التي فُرضت في وقت سابق في المطارات الأمريكية.