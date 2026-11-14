أزمة الطيران.. أول تعليق من ترامب على توقف الرحلات الجوية في أمريكا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مشكلة توقف الرحلات الجوية لاتبدو ناجمة عن هجوم إلكتروني أو ذكاء اصطناعي.

ونقلت فوكس نيوز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول بأن أزمة الطيران قد تكون نتيجة الاعتماد على نظام يضم أجزاء قديمة ومعطلة.

ومنذ قليل ؛ أفاد موقع فلايت رادار 24 بأنه إلغاء الرحلات في جميع أنحاء الولايات المتحدة قد تجاوز الآن 5,000 رحلة ويستمر في الارتفاع بسرعة.

وقال موقع فلايت أوير: أكثر من 10 آلاف رحلة جوية تأخرت اليوم داخل الولايات المتحدة أو متجهة إلى مطاراتها أو مغادرة منها

ونقلت سي إن إن عن مصدر أمني القول: من المتوقع أن تواصل الأجهزة الأمنية جهودها خلال الأيام المقبلة لتحديد أي نقطة محتملة لشن هجوم على منظومة الطيران.

وأضاف المصدر الأمني: بعض التهديدات السيبرانية قد لا تكتشف إلا بعد إجراء فحص معمق لشبكات الحاسوب.