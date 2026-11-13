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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

91 عاما | عوض الفردي يحقق أمنيته بالمشاركة في دولة التلاوة.. ووزير الأوقاف يحتضنه ويقبله

أكبر متسابق بدولة التلاوة
أكبر متسابق بدولة التلاوة
محمد كمال

خطف المتسابق عوض الفردي، البالغ من العمر 91 عامًا، الأنظار خلال مشاركته في الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، ليصبح أكبر المتسابقين سنًا، محققًا أمنية راودته منذ ستينيات القرن الماضي، بالمشاركة في مسابقات أهل القرآن الكريم، وسط تفاعل إنساني من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وأعضاء لجنة التحكيم.

أكبر متسابق في دولة التلاوة: بدأت حفظ القرآن في السادسة 

وكشف عوض الفردي، خلال حديثه عن رحلته مع القرآن الكريم، أنه بدأ حفظ كتاب الله في سن السادسة، وأن المشاركة في مسابقات القرآن الكريم كانت أمنية لديه منذ ستينيات القرن الماضي.

وأوضح أن أحد تلاميذه شجعه على التقدم للمشاركة في البرنامج، لكنه تردد في البداية لاعتقاده أن المسابقة مخصصة للشباب وليس كبار السن، قائلًا: «تلميذي قالي شارك، وأنا كنت فاكر إنه للشباب وليس المسنين، وتلميذي قالي قدم، قلت له مش سني».

وأضاف أنه سبق أن دعا لوزير الأوقاف، معبرًا عن سعادته بتحقيق أمنيته القديمة والمشاركة في البرنامج بعد سنوات طويلة من الانتظار.

وخلال لقائه الشيخ حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، كشف عوض الفردي عن مدى قلقه من الوقوف أمامه، قائلًا: «لو حصل أي حاجة فأنا منمتش من يومين لما عرفت إني هكون أمامك، فدعوت الله إنه يسترني معاك».

من جانبه، وصف الشيخ حسن عبدالنبي قراءة المتسابق بأنها جيدة، مشيرًا إلى وجود بعض الملاحظات البسيطة على أدائه، وقال: «قراءتك جيدة، ولكن فيه حاجات بسيطة».

ورد عوض الفردي على ملاحظة عضو لجنة التحكيم بروح مرحة، قائلًا: «فضل من الله إني بعرف أقول أنا شطبت».

وفي لفتة إنسانية، حرص الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على احتضان المتسابق وتقبيله والوقوف بجانبه، تعبيرًا عن تقديره لمشاركته وتكريمًا لرحلته مع القرآن الكريم رغم بلوغه 91 عامًا.

وأشاد الأزهري بأداء عوض الفردي، معبرًا عن سعادته بلقائه، وقال: «إيه الجمال ده، جمال على جمال ونور على نور، وفرحان بيك اليوم، وأنت مخليني في قائمة الناس اللي بتدعوا لهم وطوقت عنقي بالجميل».

من جانبه، أشاد الدكتور طه عبدالوهاب، خبير المقامات، بقدرات المتسابق، مستعيدًا موقفًا يعكس سرعة حفظه واستيعابه لفهرس المصحف، قائلًا إنه كان أسرع شخص في تسميع فهرس المصحف.

فيما أعرب الشيخ طه النعماني عن تأثره بمشاركة عوض الفردي، موجهًا له رسالة تشجيع، وقال: «ربنا يفتح عليك، وأنت أثرت فيا تأثير شديد».

دولة التلاوة أكبر متسابق بدولة التلاوة أكبر متسابق أسامة الأزهري عوض الفردي

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