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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برصيد 70 هدفا.. محمد صلاح يتخطى حسام حسن وينفرد بعرش الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر

محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو مصطفى

كتب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، فصلًا جديدًا في تاريخ الكرة المصرية؛ بعدما نجح في الانفراد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة، عقب تسجيله الهدف الخامس للمنتخب في شباك مالاوي، ليصل إلى هدفه الدولي رقم 70 بقميص المنتخب الوطني.

محمد صلاح ينفرد بعرش الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر

وجاء هدف صلاح خلال مواجهة مصر ومالاوي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، ليحطم الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن، نجم الكرة المصرية السابق، بعدما كان الثنائي يتقاسم صدارة الهدافين برصيد 69 هدفًا لكل منهما.

وبهذا الهدف، أصبح نجم ليفربول السابق وفريق طرابزون التركي الحالي الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 70 هدفًا دوليًا، ليضع اسمه على قمة قائمة أساطير الكرة المصرية، وينهي سنوات من احتفاظ حسام حسن بالرقم القياسي.

ويعد هذا الإنجاز محطة تاريخية جديدة في مسيرة محمد صلاح الدولية؛ بعدما واصل تعزيز مكانته كأحد أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص المنتخب المصري، بفضل أهدافه الحاسمة وأرقامه الاستثنائية.

وبات صلاح بحاجة إلى مواصلة هز الشباك خلال المباريات المقبلة لتعزيز رقمه القياسي وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه في قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ.

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