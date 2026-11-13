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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدرس فرنساوي يشارك في دولة التلاوة.. ووزير الأوقاف يطلب منه توجيه رسالة لطلابه بالفرنسية

المتسابق أيمن علام
المتسابق أيمن علام
محمد كمال

لفت المتسابق أيمن علام الأنظار خلال مشاركته في الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، بعدما كشف عن عمله مدرسًا للغة الفرنسية، في الوقت الذي أشاد فيه وزير الأوقاف وأعضاء لجنة التحكيم بأدائه، ووجه الدكتور أسامة الأزهري طلبًا له بتوجيه رسالة إلى طلابه باللغة الفرنسية.

إشادة بموهبة مدرس لغة فرنسية في دولة التلاوة

وأعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن سعادته بمشاركة أيمن علام في البرنامج، مشيدًا به، وقال: «سعيد بوجودك ونجم مشرف»، كما طلب منه توجيه رسالة لطلابه باللغة الفرنسية، في لفتة جمعت بين عمله في التدريس وموهبته في تلاوة القرآن الكريم.

من جانبه، أشاد حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، بقراءة المتسابق، مؤكدًا جودتها وتميزه في تطبيق أحكام التلاوة، لكنه أشار إلى وجود بعض الملاحظات المتعلقة بالإدغام والغنة.

وقال عبدالنبي: «قراءة جيدة وأحكام ممتازة، ولكن كان فيه مشكلة في الإدغام والغنة».

وبدوره، أشاد الدكتور طه عبدالوهاب، خبير المقامات، بجمال صوت أيمن علام وما يتمتع به من بريق، لكنه وجه له بعض النصائح الفنية المتعلقة بالانتقال بين طبقات الصوت، مؤكدًا أهمية تقوية طبقة القرار لتحقيق التوازن الصوتي.

وقال عبدالوهاب: «صوت جميل وفيه بريق رائع، ومسكت في الجواب ونزلت مرة واحدة، والصوت من لا قرار له لا جواب له، وحاول نشط القرار عندك».

فيما وجه الشيخ طه النعماني رسالة تشجيع للمتسابق، مشيدًا بما يمتلكه من موهبة، وقال: «أحسن يا مسيو أيمن، وأنت ما شاء الله رسالة تكتشفها دولة التلاوة».

دولة التلاوة أيمن علام مدرس فرنساوي أسامة الأزهري

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